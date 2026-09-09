VfB Stuttgart memulai musim Liga Champions dengan sangat baik. Berkat hattrick dari bintang utama Ermedin Demirovic, juara Norwegia Viking FK dikalahkan 3-1.

Empat gol itu tercipta hanya dalam rentang waktu dua belas menit. Demirovic membuka rekening golnya pada menit ke-20, sebelum Viking menyamakan kedudukan lewat Zlatko Tripic hanya dalam waktu dua menit.

Empat menit kemudian, Demirovic mencetak gol keduanya pada malam itu. Pemain Bosnia itu menerima umpan terobosan indah dari Deniz Undav dan melepaskan tembakan yang masuk dengan apik melalui bagian bawah mistar.

Pada menit ke-32, gol keempat sekaligus terakhir dalam pertandingan tercipta. Undav kembali menemukan Demirovic di tengah dan kali ini sang penyerang sedikit beruntung, karena bola masuk dengan agak berbau keberuntungan setelah mengenai sarung tangan kiper: 3-1.







