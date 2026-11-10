Para pendukung klub Al Ahli Saudi mengguncang platform "X", menuntut manajemen klub untuk memecat pelatih asal Belanda, Marino Pusic, direktur teknik tim utama, menjelang laga el clasico yang dinantikan melawan rival tradisional, Al Nassr.

Al Ahli akan menjamu Al Nassr pada 20 November mendatang, di Stadion Al Inma di Jeddah, dalam pertandingan tunda dari pekan kesembilan Liga Roshn.

Sepuluh hari sebelum pertandingan, para pendukung Al Ahli meluncurkan tagar bertajuk "Kepergian Pusic adalah Tuntutan Kami", guna menuntut manajemen Al Ahli memecat pelatih Belanda itu secepat mungkin.

Pusic menuai kritik tajam sejak kedatangannya ke Stadion Al Inma, terutama setelah kekalahan telak yang dialami "Al Raqi" dari Al Shabab dengan skor 1-6, pada pekan kedua belas Liga Roshn.

Pertandingan berikutnya AHL Saudi Pro League 12.30 ALN

Pusic duduk di kursi direktur teknik Al Ahli pada Agustus lalu, ketika ia mengemban jabatan tersebut menggantikan pelatih Jerman, Matthias Jaissle, yang pergi secara mengejutkan untuk memimpin Newcastle United.

Sejak menukangi tim asal Jeddah itu, Pusic telah menjalani 18 pertandingan, meraih 11 kemenangan, dua kali imbang, sementara mengalami kekalahan dalam 5 kesempatan.

Seorang penggemar Al Ahli bernama Abdulrahman menulis: "Saya rasa tidak ada satu pun pendukung Al Ahli di dunia ini yang akan berbeda pendapat soal kepergian Pusic, keberadaannya hingga saat ini adalah tanda tanya terbesar".

Sementara itu, Abdulhamid Al Omari menulis: "Setelah mengusir pelatih Al Ahli sebelumnya, Jaissle, yang merupakan keputusan terburuk dalam sejarah yang berujung pada pengunduran dirinya, didatangkanlah pelatih terburuk untuk melatih Al Ahli sang juara dua elite, Pusic".

Ia menambahkan: "Saya bertanya kepada Anda sekarang, adakah yang lebih buruk dari pelatih ini setelah hasil-hasilnya bersama Al Ahli? Apakah keputusan menyingkirkannya tepat? Siapa yang dicalonkan sebagai penggantinya untuk Al Ahli?".

Sementara Basel menulis: "Demi kepentingan klub Al Ahli dan sepak bola Saudi, sang juara dua elite layak mendapatkan yang terbaik, dan bertahannya Pusic tidak lebih dari sekadar membuang-buang waktu serta kehancuran bagi sisa musim ini".

Adapun Walid, ia menulis: "Suporter Al Ahli menolak pelatih, para pemain Al Ahli menolak pelatih, seluruh program acara heran dengan tetap bertahannya pelatih, para insan media menuntut pemecatan pelatih, surat kabar mengkritik gaya main pelatih".

Ia menutup: "Hanya manajemen Al Ahli yang rela dengan kekacauan dan kegagalan pelatih serta memberikannya wewenang penuh hingga sekarang, selamatkan Al Ahli dari para pembuat kekacauan".