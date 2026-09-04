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Trezeguet Memicu Kemarahan Suporter Al Riyadh Jelang Duel Kontra Al Ahly

Al Ahli vs Al Riyadh
Al Ahli
Al Riyadh
Saudi Pro League
Trezeguet
Arab Saudi
Mesir

Bintang Mesir itu adalah pemain paling menonjol di tim ibu kota tersebut.

Pemain Mesir Mahmoud Hassan "Trezeguet", bintang Al Riyadh Saudi, memicu kemarahan para pendukung timnya menjelang laga melawan Al Ahli di Liga Roshn.

Al Riyadh bertandang ke markas Al Ahli, hari Jumat ini, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al Faisal, dalam pekan kelima Liga Roshn Saudi.

Akun resmi klub Al Riyadh di situs "X" mengungkapkan susunan pemain inti dan cadangan tim, di mana secara mengejutkan winger asal Mesir itu absen.

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Absennya Trezeguet menyulut kemarahan sebagian pendukung Al Riyadh, yang berkomentar mempertanyakan penyebab ketidakhadiran ini, sekaligus menyayangkan tidak adanya penjelasan mengenai hal tersebut.

Saudi Pro League
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK
Al Riyadh crest
Al Riyadh
ALR
Saudi Pro League
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Akun resmi klub Al Riyadh sebelumnya telah mengunggah, kemarin Kamis, foto-foto dari latihan terakhir yang dijalani tim menjelang laga melawan Al Ahli, di mana bintang Mesir itu tampak dalam kondisi normal.

Namun, jurnalis saluran "Thmanyah" yang menyiarkan Liga Saudi di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al Faisal menegaskan bahwa absennya Trezeguet disebabkan oleh cedera.

Perlu diingat bahwa Trezeguet bergabung dengan Al Riyadh pada bursa transfer musim panas saat ini, datang dari Al Ahli Mesir, setelah satu-satunya musim yang ia lalui bersama klub tersebut.

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