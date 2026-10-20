Pemain sayap Al-Riyadh Saudi asal Mesir, Mahmoud Hassan "Trezeguet", tengah memburu takhta gelandang Al-Hilal asal Portugal, Ruben Neves, di Liga Roshn, dalam laga melawan Al-Diriyah.

Al-Riyadh akan bertemu Al-Diriyah, hari ini Selasa, di Stadion Pangeran Faisal bin Fahd di ibu kota Saudi, Riyadh, dalam pekan kesepuluh Liga Roshn Saudi.

Susunan pemain utama Al-Riyadh menampilkan Trezeguet di lini depan, berdampingan dengan pemain sayap asal Prancis, Teddy Okou.

Menurut jaringan statistik "Opta", Trezeguet tengah memburu gol ketiganya di musim ini di Liga Roshn, setelah mencetak dua gol dari dua tembakan di laga-laga sebelumnya, dengan tingkat keberhasilan 100%.

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Satu-satunya yang mengungguli bintang Mesir itu hanyalah Ruben Neves, yang juga mencetak 3 gol bersama Al-Hilal dari 3 tembakan ke gawang lawan, dengan tingkat keberhasilan 100% pula.

Perlu diingat bahwa Trezeguet pindah ke Al-Riyadh pada bursa transfer musim panas lalu dalam transfer gratis, setelah pemutusan kontraknya dengan Al-Ahly Mesir.