Tresoldi: "Seperti derbi, luar biasa! Saya sudah berbicara dengan Klopp dan Mancini"

Nicolò Tresoldi, penyerang Club Brugge, berbicara kepada Sky Sport setelah pertandingan Liga Champions yang dimenangi 4-3 atas Inter. Ia tampil menentukan dengan mencetak hat-trick: "Saya hampir lebih gugup sekarang daripada saat berada di lapangan. Ini malam yang luar biasa, sulit digambarkan. Saya sering memimpikan malam seperti ini. Rasanya fantastis."





Seberapa bahagia kamu sebagai suporter AC Milan?

"Saya menerima banyak pesan dari suporter AC Milan sebelum pertandingan. Saya senang, terutama untuk Brugge dan seluruh sepak bola Belgia. Bagi saya, ini sedikit seperti derbi. Luar biasa."





Timnas Italia?

"Itu perkara besar lainnya. Banyak yang membicarakannya, bahkan ada hal-hal yang dikatakan padahal tidak benar. Saya tahu apa yang telah saya katakan. Saya senang dengan perjalanan saya bersama Jerman, dan nanti kita lihat. Ada banyak penyerang yang lebih hebat daripada saya."





Apa yang kalian khawatirkan dari Inter?

"Kami mempersiapkan pertandingan ini dengan mengetahui bahwa Inter adalah tim terkuat di Italia dan salah satu yang terkuat di dunia. Kami tahu harus menekan mereka di area pertahanan mereka untuk memanfaatkan kesalahan yang mungkin mereka buat, serta tampil klinis di depan gawang. Kami juga menikmati pertandingan. Pelatih meminta kami untuk tidak takut dan bermain satu lawan satu."





Apakah kalian lebih cepat?

"Kami tahu punya banyak pemain muda yang berlari cepat dan banyak berlari. Kami juga sedikit beruntung bisa unggul. Mereka pun menyia-nyiakan banyak peluang mencetak gol. Pertandingan ini berjalan menguntungkan kami. Pada babak kedua, kami benar-benar bermain bagus."





Apa yang masih kurang agar kamu bersedia membela timnas Italia?

"Saya sudah berbicara dengan Klopp dan Mancini, juga dengan federasi-federasi terkait. Saya sudah menyampaikan pandangan saya kepada mereka. Yang penting mereka memahaminya. Saya lahir dan besar di Italia. Kita lihat saja. Sekarang kami punya Piala Eropa yang ingin kami menangi. Itu salah satu tujuan saya. Setelah itu, kita lihat nanti." -