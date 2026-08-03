Real Madrid resmi menyelesaikan pendaftaran bintang Portugalnya, Bernardo Silva, di La Liga, sehingga ia memenuhi syarat untuk tampil bersama Los Blancos dalam pertandingan resmi di bawah asuhan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho.

Situs resmi La Liga mengungkap, pada Senin ini, bahwa nama Bernardo Silva telah dimasukkan ke dalam daftar pemain Real Madrid yang terdaftar secara resmi, sehingga ia siap untuk tampil dalam pertandingan resmi, meski ia harus menunggu hingga 22 Agustus ini, jadwal dimulainya musim baru dengan menghadapi Espanyol pada pekan pembuka.

Real Madrid melanjutkan pendaftaran transfernya

Real Madrid terus mengambil langkah-langkah serius dan gencar untuk mempersiapkan tim menyongsong dimulainya musim baru, di mana Mourinho bekerja di atas lapangan bersama para pemain yang ada, sembari secara bertahap kembali mengintegrasikan pemain-pemain lain setelah berakhirnya masa istirahat musim panas.

Sementara itu, di kantor administrasi, proses kepergian para pemain dan bergabungnya pemain baru tengah diselesaikan, serta pendaftaran mereka secara resmi di La Liga setelah para pemain yang dicoret dari tim pergi.

Nama-nama pemain Belanda Denzel Dumfries, pemain Spanyol Marc Cucurella, dan pemain Prancis Ibrahima Konate telah dimasukkan secara resmi di situs La Liga sebagai pemain terdaftar sebelumnya, dan kini Bernardo Silva bergabung dengan mereka sebelum ia resmi kembali berlatih bersama tim.

Mourinho seharusnya tidak akan menghadapi masalah apa pun untuk memberikan kesempatan kepada rekan senegaranya asal Portugal itu untuk tampil dalam pertandingan pembuka Liga, terlebih masih ada beberapa hari tersisa dari masa persiapan musim baru, di mana Bernardo akan bisa tampil dalam beberapa pertandingan uji coba dan meraih kebugaran fisik penuh.

Pemain Portugal itu merupakan salah satu permintaan utama Mourinho untuk memperkuat sisi kreatif di lini tengah, sehingga pelatih asal Portugal itu kini dapat melihat bagaimana bintang barunya berpadu dengan tim dan beradaptasi dengan gaya bermain yang diinginkan.

Carlos Espi satu-satunya yang belum terdaftar

Sebaliknya, penyerang asal Valencia Carlos Espi, transfer terbaru Real Madrid, tetap menjadi satu-satunya pemain yang belum terdaftar secara resmi di La Liga.

Penyerang asal Valencia itu sebenarnya sudah menjalani pertandingan pertamanya bersama Los Blancos dalam laga uji coba melawan klub Italia Fiorentina, namun ia harus menunggu sedikit lebih lama sebelum tampil dalam pertandingan resmi bersama tim.

Meski demikian, Real Madrid tampaknya tidak akan menghadapi kesulitan besar untuk mendaftarkannya dalam beberapa hari mendatang, terlebih karena proses administrasi berjalan secara normal dan teratur.

Rodri dan Diomande dalam perjalanan

Faktanya, kedatangan pemain Spanyol Rodri dan pemain Argentina Cristian Romero Diomande ke skuad Los Blancos juga diperkirakan akan segera terjadi, dan kemungkinan besar keduanya akan didaftarkan dengan cara yang sama mulusnya, meski dua pemain terakhir ini belum diumumkan secara resmi oleh klub.

Dalam perkembangan yang menarik, penyerang Gonzalo belum dilepas secara resmi dari daftar tim, meski telah pindah ke klub Inggris Fulham, di mana namanya masih tercantum dalam daftar resmi Real Madrid di La Liga.

Adapun penyerang asal Brasil Endrick, ia telah resmi kembali ke tim setelah berakhirnya masa peminjamannya ke klub Prancis Olympique Lyon. Pemain Brasil itu merupakan salah satu yang paling menonjol absen dari daftar resmi Real Madrid hingga beberapa pekan lalu.