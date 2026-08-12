Jika tawaran Borussia Dortmund berupa biaya transfer pokok 50 juta euro plus lima juta euro dalam kemungkinan pembayaran bonus benar adanya, seperti dilaporkan secara seragam oleh sejumlah media, pemain 19 tahun itu menurut informasi dari Express akan mendapat lampu hijau untuk pindah.

Dengan demikian, direktur olahraga Köln Thomas Kessler disebut telah memberikan janji seperti itu kepada kubu El Mala yang dipimpin sang ibu, Sabrina, yang memegang peran utama dalam negosiasi terkait keinginan pindah putranya dan juga beberapa pekan lalu menolak FC Brentford.

Pada Rabu, bocor kabar bahwa BVB akan benar-benar all-in dalam negosiasi untuk pemain tim nasional U21 itu dan demi itu bahkan siap melampaui batas maksimal mereka sendiri dengan jelas. Pada saat yang sama, menurut informasi dari Sky, tawaran tersebut juga untuk pertama kalinya akan diajukan secara tertulis ke Köln guna menyingkirkan segala keraguan.

Dengan demikian, para petinggi Dortmund akan mengirim sinyal penting ke arah Geißbockheim agar tidak semakin membahayakan kesepakatan itu. FC sebelumnya disebut telah menolak beberapa tawaran dan kini meningkatkan tuntutannya. Kunci untuk mencapai kesepakatan adalah biaya transfer pokok tanpa pembayaran cicilan di kisaran 50 juta euro.

Said El Mala: Adakah alternatif selain BVB?

Jika BVB di luar dugaan justru mundur, El Mala sementara itu punya alternatif di luar negeri. Menurut Express, AC Milan berada dalam posisi menunggu dan bisa bergerak jika transfer tersebut tidak terwujud. Namun, hal itu tampaknya tidak akan terjadi.

El Mala dianggap sebagai pemain yang benar-benar diinginkan Borussia, yang menurut informasi dari Sport Bild berharap pada bisnis yang menguntungkan dalam jangka panjang jika perekrutan itu terwujud. Fakta bahwa remaja itu kemungkinan akan melampaui Ousmane Dembele (35 juta euro) sebagai transfer rekor tidak dianggap sebagai hambatan. Sebaliknya, bos-bos BVB disebut memperhitungkan nilai jual kembali yang tinggi. Hanya dengan nominasi ke tim nasional Jerman saja, yang kabarnya sedang direncanakan Jürgen Klopp, nilai pasarnya akan kembali meningkat.

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1. FC Köln: Siapa yang akan menjadi penerus Said El Mala?

Selain itu, ia disebut sudah membuat nama untuk dirinya di Premier League. Sejumlah pelatih di Inggris menurut laporan tersebut melihat pemain tim nasional U21 itu sebagai Gareth Bale masa depan, yang berkat sepak bola temponya yang meledak-ledak pada 2013 pindah dari Tottenham Hotspur ke Real Madrid dengan nilai 100 juta euro. Selain itu, ada keyakinan bahwa pemain dengan kualitas individu tinggi seperti El Mala akan memperkuat pemasaran di dalam dan luar negeri.

Rumor bahwa Köln sudah menemukan pengganti El Mala juga mengarah pada rampungnya negosiasi transfer ini. Menurut Sport Bild, pilihan jatuh kepada Marcel Regula dari klub kasta tertinggi Polandia Zaglebie Lubin, yang dalam waktu belakangan ini kabarnya juga sempat menarik minat BVB.

Biaya transfernya disebut mencapai delapan juta euro. Dengan demikian, pemain 19 tahun itu akan menjadi pembelian termahal ketiga klub kota katedral tersebut. Di belakang Jhon Cordoba (17 juta euro, 2017/18 dari Mainz 05) dan ikon klub Lukas Podolski (10 juta euro, 2009/10 dari FC Bayern München).



