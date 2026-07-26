Kepindahan Marc-André ter Stegen ke Ajax kembali menjadi jauh lebih rumit, demikian dilaporkan pakar bursa transfer Matteo Moretto dari Marca. Padahal pada Jumat masih disebut ada kesepakatan yang nyaris rampung, tetapi negosiasi dalam beberapa jam terakhir kembali menemui jalan buntu.

Pada Jumat, tampaknya tak ada lagi yang menghalangi transfer kiper FC Barcelona itu ke Amsterdam. Kepergian Ter Stegen ke Ajax nyaris tuntas, Barça juga telah memberi lampu hijau untuk transfer tersebut dan perjalanan ke Belanda tampaknya hanya tinggal menunggu waktu.

Namun, situasinya kini telah berubah total, seperti dijelaskan Moretto. Apa yang semula terlihat hanya sebagai formalitas kini berkembang menjadi hambatan baru dalam dossier transfer yang menjelma menjadi 'salah satu saga musim panas terbesar di bursa transfer Spanyol'.

Awalnya, masalah utama terletak pada aspek fiskal, tetapi kini juga muncul perbedaan pendapat mengenai pembagian gaji kiper Jerman tersebut. Karena itu, negosiasi kembali berada dalam kebuntuan.

Barcelona tidak ingin memberikan konsesi lebih lanjut karena aturan financial fair play. Klub Catalan itu tetap berpegang pada posisinya, sehingga Ajax memiliki sangat sedikit ruang untuk membawa negosiasi ini lebih jauh.

Ajax juga saat ini tidak bisa mengambil langkah tambahan untuk menuntaskan kedatangan Ter Stegen. Karena itu, transfer ini kembali benar-benar macet dan terobosan cepat tampaknya masih belum akan terjadi dalam waktu dekat.

Meski begitu, ada harapan bahwa kejelasan baru akan muncul lagi dalam beberapa hari ke depan. Kedua klub harus menentukan apakah kompromi masih mungkin dicapai agar transfer ini bisa diselesaikan.

Untuk sementara, Ter Stegen tetap berada di Barcelona. Kiper Jerman itu menunggu apakah Ajax dan Barça mampu menuntaskan kendala yang tersisa, sehingga transfer pinjaman ke Johan Cruijff ArenA akhirnya bisa menjadi kenyataan.