Kepindahan Marc-André ter Stegen ke Ajax kembali menjadi jauh lebih rumit, demikian dilaporkan pakar bursa transfer Matteo Moretto dari Marca. Setelah pada Jumat sempat disebut sebagai kesepakatan yang nyaris rampung, negosiasi dalam beberapa jam terakhir kembali menemui jalan buntu.

Pada Jumat, tampaknya tidak ada lagi yang menghalangi transfer kiper FC Barcelona itu ke Amsterdam. Ter Stegen nyaris menuntaskan kepindahannya ke Ajax, Barca juga telah memberi lampu hijau untuk transfer tersebut, dan perjalanan ke Belanda tampaknya tinggal menunggu waktu.

Namun kini situasinya telah berubah total, seperti dijelaskan Moretto. Apa yang awalnya tampak sebagai formalitas kini berkembang menjadi hambatan baru dalam saga transfer yang berubah menjadi 'salah satu saga musim panas terbesar di bursa transfer Spanyol'.

Pada awalnya, masalah utama terletak pada aspek fiskal, tetapi kini juga muncul perbedaan pendapat soal pembagian gaji kiper Jerman itu. Akibatnya, negosiasi kembali berada dalam kebuntuan.

Barcelona tidak ingin memberikan konsesi lebih lanjut karena aturan financial fair play. Klub Catalan itu tetap berpegang pada posisinya, sehingga Ajax memiliki sedikit ruang untuk melanjutkan negosiasi.

Ajax juga saat ini tidak bisa mengambil langkah tambahan untuk tetap merampungkan kedatangan Ter Stegen. Karena itu, transfer ini kembali sepenuhnya mandek dan terobosan cepat tampaknya belum akan terjadi dalam waktu dekat.

Meski begitu, ada harapan bahwa kejelasan baru akan muncul dalam beberapa hari ke depan. Kedua klub harus menentukan apakah kompromi masih memungkinkan agar transfer ini bisa dirampungkan.

Untuk saat ini, Ter Stegen tetap di Barcelona. Kiper Jerman itu menunggu apakah Ajax dan Barca mampu mengatasi kendala yang tersisa, sehingga transfer pinjaman ke Johan Cruijff ArenA masih bisa menjadi kenyataan.