Kabarnya, Adi Hütter di Frankfurt masih kekurangan dua keping puzzle dalam skuadnya untuk merasa puas: satu di lini pertahanan dan satu di lini serang.

Menurut laporan Bild, pelatih asal Austria itu disebut telah didengar. Kabarnya, yang dicari adalah pemain "berpengalaman" dan "vokal" dengan kualitas kepemimpinan, karena secara keseluruhan skuad dinilai terlalu pendiam dan terlalu jinak.

Dalam pencarian penyerang, demikian menurut media tabloid itu, Ermedin Demirovic disebut masuk radar klub asal Hesse tersebut. Pemain tim nasional Bosnia-Herzegovina itu sudah pernah masuk daftar keinginan Eintracht dua tahun lalu, tetapi kemudian lebih memilih pindah dari FC Augsburg ke Stuttgart ketimbang ke klub dari tepi Main.

Sejauh ini, tidak ada indikasi bahwa Frankfurt kini bisa mendapatkan Demirovic. Memang, VfB baru saja merekrut pesaing baru dengan biaya besar (biaya transfer 25 juta euro mengalir ke VfL Wolfsburg), tetapi Demirovic belum lama ini menegaskan bahwa ia sama sekali tidak gentar menghadapi persaingan: "Dia boleh datang, dia sangat diterima," katanya bahkan sebelum transfer Pejcinovic rampung.

Eintracht Frankfurt tampaknya nyaris tidak punya peluang untuk mendapatkan Ermedin Demirovic

Terlepas dari itu, Demirovic, yang kontraknya masih berlaku hingga 2028, juga merasa sangat nyaman di VfB dan sama sekali tidak mengincar kepindahan. "Saya ingin membantu tim, ingin mencetak gol, sebanyak mungkin, lalu terus melangkah maju dan menjalani musim yang sukses," tegas pemain berusia 28 tahun itu.

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Pada akhir Juli, laporan media soal masa depan Demirovic yang kabarnya masih terbuka di Stuttgart sempat menjadi berita utama. Sky saat itu mengaitkan sang penyerang antara lain dengan Fenerbahce dan dalam konteks tersebut mengklaim bahwa pelatih VfB Sebastian Hoeneß terbuka untuk melepas Demirovic. "Saya bingung dan, sejujurnya, kesal dengan beberapa hal yang ditulis," bantah Hoeneß dengan tegas kepada Bild, seraya berkata: "Tujuan saya adalah selalu memiliki pemain-pemain terbaik di VfB dan Medo (Demirovic, red.) adalah salah satu pemain terbaik kami."

Saat ini, situasinya terlihat seperti Frankfurt harus mencari penyerang baru di tempat lain. Arnaud Kalimuendo, yang dipinjam dari Nottingham Forest pada paruh kedua musim lalu, menjadi salah satu kandidat, dan Eintracht diketahui ingin mengontraknya secara permanen. Namun, untuk Kalimuendo kemungkinan dibutuhkan biaya transfer lebih dari 20 juta euro, kisaran yang disebut-sebut menjadi harga Demirovic.

Namun, pertama-tama klub asal Hesse itu masih harus merampingkan lini depan. Elye Wahi (OGC Nice) dan Jessic Ngankam (Wolfsberger AC), yang belakangan dipinjamkan, masih ingin dilepas. Michy Batshuayi juga bisa pergi, hal yang sama berlaku untuk Noel Futkeu. Frankfurt memang memulangkan yang terakhir dengan biaya 1,3 juta euro dari Greuther Fürth, tetapi penjualan langsung kembali kemungkinan besar akan terjadi. Dengan demikian, akan tersisa Jonathan Burkardt dan Younes Ebnoutalib sebagai dua nomor sembilan dalam skuad Eintracht, yang sebisa mungkin masih ingin dilengkapi dengan opsi ketiga.