Real Madrid menghadapi tekanan besar dari suporter yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk merekrut bintang Manchester City asal Spanyol, Rodri, 30 tahun, juara Piala Dunia 2026 sekaligus pemain terbaik turnamen. Namun, presiden klub Florentino Perez tetap menolak mentah-mentah untuk mendatangkan sang gelandang serang, kendati yang bersangkutan berkeinginan untuk kembali ke tanah airnya dan bergabung dengan Los Blancos.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa manajemen Los Merengues sepenuhnya mengabaikan berkas pemain yang baru saja meraih gelar Piala Dunia bersama La Roja tersebut, meskipun Manchester City sebelumnya telah menawarkannya kepada Madrid tanpa hasil, di saat kontraknya dengan The Citizens masih berlaku hingga musim panas 2027.

Rodri, peraih Ballon d'Or 2024, menjalani musim yang sulit bersama Manchester City pada 2025/2026 akibat cedera berulang di lutut dan tendon paha usai pemulihannya dari cedera serius. Ia hanya tampil dalam satu dari enam laga terakhir timnya sebelum bergabung dengan timnas Spanyol, tetapi ia kembali menemukan sinarnya di Piala Dunia di bawah asuhan pelatihnya Luis de la Fuente yang tetap menaruh kepercayaan padanya.

Rodri sebelumnya menghindari pembicaraan soal masa depannya selama Piala Dunia, dengan mengatakan: "Saya sepenuhnya menjauh dari semua itu. Saya memahami bahwa nama-nama kami beredar di media, tetapi saya tidak memikirkan hal itu dan saya tidak akan mengambil keputusan apa pun untuk saat ini." Namun, penampilan gemilangnya di turnamen tersebut kembali membuka berkasnya secara kuat.

Sikap penolakan Perez memicu perdebatan luas di kalangan Madrid, terutama setelah Spanyol merayakan para juaranya di ibu kota Madrid, di mana para suporter tidak bisa memahami pengabaian terhadap bintang sekelas Rodri di saat klub justru memperpanjang kontrak pemain Prancis Aurelien Tchouameni hingga 2031, meskipun penampilannya biasa saja di Piala Dunia dan ia tidak tampil sebagai pemimpin sejati lini tengah Los Blancos.

Dengan kepergian mantan pelatih Pep Guardiola dari Manchester City, Rodri menjadi salah satu pemain yang santer dikabarkan berpeluang hengkang, sesuatu yang membuka pintu bagi kemungkinan perubahan sikapnya.