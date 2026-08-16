Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Luis EnriqueGetty Images

Diterjemahkan oleh

Transfer resmi: Target Paris Saint-Germain terbang ke Premier League

Transfers
Lens vs Paris Saint-Germain
Lens
Paris Saint-Germain
Super Cup
Paris Saint-Germain vs Rennes
Rennes
Ligue 1
Parma Calcio 1913 vs Cagliari
Parma Calcio 1913
Cagliari
Serie A
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Brighton & Hove Albion
Aston Villa
Premier League
Z. Suzuki
Prancis
Italia
Inggris
Jepang

Penguatan istimewa untuk The Villans

Klub Inggris, Aston Villa, berhasil merebut transfer kiper asal Jepang, Zion Suzuki, penjaga gawang klub Italia Parma, setelah mencapai kesepakatan final dengan sang pemain dan klubnya. Hal ini menutup pintu bagi Paris Saint-Germain, yang selama beberapa hari terakhir merupakan pihak yang paling dekat untuk mengontraknya.

Jurnalis Italia, Fabrizio Romano, melalui akunnya di Twitter, mengungkapkan bahwa Aston Villa dan Parma sudah mulai bertukar dokumen terkait penyelesaian transfer ini, setelah klub Inggris tersebut berhasil menyamai tawaran yang sebelumnya diajukan Paris Saint-Germain, serta mencapai kesepakatan dengan kiper Jepang tersebut, menyusul kegagalan negosiasi kepindahannya ke juara Eropa itu.


Sebelumnya, Paris Saint-Germain sempat sangat dekat untuk mengontrak Suzuki, setelah mencapai kesepakatan dengan Parma dan pihak pemain, dalam transaksi yang diperkirakan mencapai sekitar 35 juta euro, sebelum negosiasi tersebut runtuh secara tiba-tiba pada jam-jam terakhir.

Menurut surat kabar Prancis "L'Équipe", manajemen klub Paris memutuskan mundur dari kesepakatan itu setelah perwakilan sang kiper menaikkan tuntutan finansial mereka secara signifikan, di mana mereka meminta komisi tambahan yang mendekati 3 juta euro. Hal ini dianggap oleh para pejabat Paris sebagai "pemerasan" dan mereka menolak untuk memenuhinya.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa Saint-Germain berusaha menghubungi Suzuki secara langsung untuk menjelaskan sikapnya, namun para penasihat pemain melarangnya menjawab panggilan dari para pejabat klub, sebelum akhirnya sang juara Eropa mengambil keputusan final untuk menutup berkas ini dan tidak melanjutkan negosiasi.

Aston Villa dengan cepat memanfaatkan tersendatnya kesepakatan tersebut, lalu bergerak menuju kiper Jepang itu dan menyamai tawaran finansial yang diajukan Paris Saint-Germain, sebelum mendapatkan persetujuan sang pemain, sehingga transfer ini memasuki tahap-tahap akhirnya, sambil menunggu pengumuman resmi dalam beberapa jam mendatang.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google