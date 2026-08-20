Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
FC Bayern München v Aston Villa - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Transfer resmi: Pemain Bayern Munich menuju Liga Portugal

Transfers
J. Palhinha
Borussia Dortmund vs Bayern Munich
Borussia Dortmund
Bayern Munich
Super Cup
Benfica vs AGF
Benfica
AGF
Europa League Qualification
AGF vs Benfica
Portugal
Jerman
Denmark

Klub Bayern Munich telah mewujudkan salah satu target musim panasnya.

Benfica dari Portugal telah merampungkan kesepakatan dengan Bayern Munich dari Jerman untuk mendatangkan salah satu pemain klub tersebut, dalam rangka bursa transfer musim panas saat ini, menurut laporan media.

Menurut jurnalis Jerman di jaringan "Sky", Florian Plettenberg, telah dicapai kesepakatan penuh antara kedua klub mengenai kepindahan gelandang internasional Portugal, Joao Palhinha.

Nilai yang diperkirakan untuk transfer ini, jika bonus yang lebih realistis tercapai, adalah sekitar 18 hingga 19 juta euro.

Benfica telah mendapatkan lampu hijau untuk melakukan tes medis, sementara Palhinha juga telah menyetujui kepindahan tersebut, setelah klub Portugal itu mengerjakan kesepakatan ini selama beberapa pekan, dan mengungguli klub-klub di Liga Primer Inggris.

Baca Juga

Garcia jadi penonton dan Hamza menuntut haknya: "Sport" menilai para pemain Barcelona menghadapi Al Ahly

Video: Kericuhan di Camp Nou, polisi Catalunya mengusir suporter Al Ahly

Bayern sebelumnya telah mendatangkan Palhinha dari Fulham pada musim panas 2024, dalam transaksi yang nilainya melampaui 50 juta euro, tetapi ia tidak mampu mengamankan tempat inti dalam susunan tim, sebelum menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman ke Tottenham Hotspur.

Max Eberl, direktur olahraga Bayern, sebelumnya menjelaskan bahwa klub berkeinginan menjual Palhinha selama bursa transfer saat ini.

Palhinha berusia 31 tahun, dan kembali ke sepak bola Portugal melalui pintu Benfica, setelah sebelumnya bermain di Sporting Lisbon, sebelum kepindahannya ke Fulham pada tahun 2022.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora".


Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google