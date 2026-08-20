Benfica dari Portugal telah merampungkan kesepakatan dengan Bayern Munich dari Jerman untuk mendatangkan salah satu pemain klub tersebut, dalam rangka bursa transfer musim panas saat ini, menurut laporan media.

Menurut jurnalis Jerman di jaringan "Sky", Florian Plettenberg, telah dicapai kesepakatan penuh antara kedua klub mengenai kepindahan gelandang internasional Portugal, Joao Palhinha.

Nilai yang diperkirakan untuk transfer ini, jika bonus yang lebih realistis tercapai, adalah sekitar 18 hingga 19 juta euro.

Benfica telah mendapatkan lampu hijau untuk melakukan tes medis, sementara Palhinha juga telah menyetujui kepindahan tersebut, setelah klub Portugal itu mengerjakan kesepakatan ini selama beberapa pekan, dan mengungguli klub-klub di Liga Primer Inggris.

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Bayern sebelumnya telah mendatangkan Palhinha dari Fulham pada musim panas 2024, dalam transaksi yang nilainya melampaui 50 juta euro, tetapi ia tidak mampu mengamankan tempat inti dalam susunan tim, sebelum menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman ke Tottenham Hotspur.

Max Eberl, direktur olahraga Bayern, sebelumnya menjelaskan bahwa klub berkeinginan menjual Palhinha selama bursa transfer saat ini.

Palhinha berusia 31 tahun, dan kembali ke sepak bola Portugal melalui pintu Benfica, setelah sebelumnya bermain di Sporting Lisbon, sebelum kepindahannya ke Fulham pada tahun 2022.

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