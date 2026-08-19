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FBL-US-LIVERPOOL-SUNDERLANDAFP

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Transfer resmi: Inter rebut bintang Liverpool

Transfers
Newcastle United vs Liverpool
Newcastle United
Liverpool
Premier League
Inter vs Monza
Inter
Monza
Serie A
C. Jones
Inggris
Italia

Transfer kilat

Klub Italia, Inter Milan, memastikan kesepakatan dengan Liverpool untuk merekrut gelandang asal Inggris Curtis Jones, pada bursa transfer musim panas ini, dalam transfer baru guna memperkuat skuad menjelang bergulirnya musim.

Menurut apa yang ditegaskan jurnalis Italia terpercaya Fabrizio Romano, Inter telah mencapai kesepakatan lisan dengan Liverpool untuk merampungkan transfer senilai 35 juta euro.

Romano menambahkan bahwa klub Italia itu juga telah merampungkan kesepakatan dengan Curtis Jones terkait persyaratan pribadi kontrak, sehingga kepindahan pemain tersebut ke Nerazzurri berada pada tahap-tahap akhirnya.

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Ia menunjukkan bahwa langkah berikutnya adalah pemain Liverpool itu menjalani tes medis, sebelum penandatanganan kontrak dan pengumuman resmi transfer.

Jones bersiap mengakhiri perjalanannya bersama Liverpool, setelah menapaki berbagai kelompok usia di klub tersebut hingga menjadi salah satu elemen tim utama, sebelum kini mendekati petualangan profesional pertamanya di luar Liga Inggris melalui pintu Inter Milan.

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