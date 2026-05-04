"Transfer Nathan Aké ke PSV hampir pasti terlaksana. Ia akan bergabung dengan PSV."

Nathan Aké hampir pasti akan pindah ke PSV, demikian yang diungkapkan Willy van der Kerkhof dalam podcast Willy & René dari Omroep Brabant.

Ikon klub PSV ini mengungkap berita eksklusif tersebut dalam podcastnya sendiri. “Aké hampir pasti menjadi pemain PSV. Bagi yang belum tahu. Dia akan bergabung dengan PSV.”

“Saya sangat yakin akan hal itu. Dan itu adalah kabar baik bagi PSV,” lanjutnya. “Selain itu, mereka juga sedang mengincar beberapa pemain hebat lainnya.”

Empat hari lalu, Fabrizio Romano juga melaporkan bahwa Aké kemungkinan akan hengkang dari Manchester City setelah musim ini. Ia menulis bahwa klub-klub Italia sedang mengincar pemain tersebut.

Aké bermain untuk Manchester City sejak 2020, yang saat itu membelinya seharga 45 juta euro dari Bournemouth. Kontraknya akan berakhir pada pertengahan 2027, sehingga PSV harus membayar biaya transfer.

Menurut Transfermarkt, pemain kidal berusia 31 tahun ini bernilai 15 juta euro. Aké telah mencatatkan 58 penampilan untuk tim nasional Belanda.