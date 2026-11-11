Transfer musim dingin: Barcelona bersiap menyelamatkan bintang Aljazair

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Barcelona bersiap untuk bergerak di bursa transfer musim dingin mendatang guna mencari solusi atas krisis di posisi bek kiri, di tengah ketidakjelasan yang menyelimuti masa depan Alejandro Balde dan kemungkinan kepergiannya dari klub Catalan tersebut.

Iklan

Surat kabar "Sport" Katalonia mengungkap bahwa Barcelona memantau situasi pemain Aljazair Rayan Ait-Nouri, yang mengalami minimnya kesempatan bermain bersama Manchester City di bawah arahan pelatih Enzo Maresca, dan kini terbuka untuk mengubah suasana pada Januari mendatang, demi mencari peluang mengembalikan posisinya dan mendapatkan menit bermain yang reguler.

Menurut laporan tersebut, pemain Aljazair berusia 25 tahun itu tidak merasa puas dengan situasinya saat ini di Manchester City, setelah gagal memantapkan diri di susunan pemain utama sejak kepindahannya ke klub Inggris tersebut, hal yang mendorong dirinya dan orang-orang dekatnya untuk mempertimbangkan kemungkinan hengkang di tengah musim.

Transaksi lama yang kembali masuk perhitungan Barcelona

"Sport" menyebutkan bahwa Ait-Nouri sesuai dengan spesifikasi teknis yang dicari Barcelona, berkat kemampuan ofensif dan keterampilannya dalam membawa bola ke depan, selain kemampuannya bermain di ruang sempit dan berkolaborasi dengan rekan-rekannya untuk menciptakan keunggulan jumlah pemain di area lawan.

Iklan Iklan

Ketertarikan Barcelona terhadap bek Aljazair itu bukanlah hal baru, sebab manajemen olahraga klub sebelumnya pernah memantaunya sebelum ia pindah ke Manchester City, tetapi klub Inggris itu saat itu berhasil memenangkan transfer tersebut.

Topik Terkait

Manchester City sebelumnya merekrut Ait-Nouri pada Juni 2025 dari Wolverhampton, dengan kontrak yang berlaku hingga musim panas 2030, setelah pemain tersebut menampilkan performa yang mencolok di Liga Primer Inggris.

Pada musim terakhirnya bersama Wolverhampton, bek Aljazair itu tampil dalam 37 pertandingan di Liga Primer Inggris, mencetak 4 gol dan memberikan 6 assist, yang menegaskan kemampuan ofensifnya yang istimewa, sebelum pindah ke Stadion Etihad.

Iklan

Namun pengalamannya bersama Manchester City tidak berjalan sesuai harapan, sebab ia tidak mampu mendapatkan peran utama, dan masa depannya menjadi tanda tanya seiring meningkatnya kemungkinan kepergiannya pada periode transfer mendatang.

Syarat Manchester City mempersulit misi Barcelona

Iklan

Meskipun Barcelona tertarik merekrut Ait-Nouri, kendala utamanya terletak pada formula finansial transaksi tersebut, menurut yang disebutkan surat kabar Katalonia itu.

"Sport" menjelaskan bahwa Manchester City tidak keberatan melepas pemain itu dengan status pinjaman pada Januari, tetapi lebih memilih mencantumkan klausul yang mewajibkan klub peminjam untuk membeli kontraknya secara permanen pada Juni mendatang.

Iklan

Syarat ini menjadi masalah bagi Barcelona, yang berupaya memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia di bursa transfer tanpa terikat pada nominal besar yang dapat memengaruhi rencananya untuk memperkuat posisi lain pada musim panas mendatang.

Selain itu, klub Katalonia tersebut tidak ingin tergesa-gesa terikat pada investasi finansial besar, terutama karena penyelesaian transaksi ini terkait dengan perkembangan masa depan Baldé, yang masih memiliki peluang untuk mengubah situasinya di dalam tim.

Iklan

Masa depan Baldé kunci transaksi

Langkah potensial Barcelona untuk mendapatkan Ait-Nouri terkait dengan nasib Alejandro Baldé, yang perannya menurun di bawah arahan Hansi Flick, dan kepergiannya pada bursa transfer musim dingin menjadi kemungkinan yang terbuka.

Iklan

Surat kabar "Mundo Deportivo" sebelumnya mengungkap dalam laporan terdahulu bahwa Baldé mulai menerima gagasan untuk meninggalkan Barcelona demi mencari peluang bermain yang lebih besar, setelah kehadirannya menurun dalam perhitungan pelatih asal Jerman itu, meskipun ia ingin merebut kembali tempatnya di susunan pemain utama.

Sejumlah laporan Spanyol juga menyebutkan ketertarikan Roma untuk merekrut bek Spanyol itu, sementara laporan Italia membicarakan keberadaan Juventus di antara klub-klub yang memantau situasinya, di tengah kemungkinan keinginan Barcelona untuk mendapatkan keuntungan finansial dari kepergiannya.

Iklan

Kepergian Baldé merupakan tantangan teknis bagi Barcelona, mengingat ia adalah salah satu opsi alami terdepan di posisi bek kiri, hal yang membuat perekrutan pengganti yang sesuai menjadi keharusan untuk menghindari posisi ini tidak diperkuat secara memadai pada paruh kedua musim.

Manchester United dan Juventus memantau bintang Aljazair

Iklan

Barcelona tidak bergerak sendirian dalam urusan Ait-Nouri, sebab Manchester United memantau situasi pemain itu setelah mencoba merekrutnya pada periode transfer sebelumnya, sementara Juventus juga muncul di antara klub-klub yang tertarik untuk mendapatkan jasanya.

"Sport" menyebutkan bahwa agen pemain tersebut, Ali Barat, menggelar beberapa pertemuan dengan Deco, direktur olahraga Barcelona, selama bulan-bulan terakhir, untuk membahas sejumlah urusan terkait bursa transfer, hal yang menjaga saluran komunikasi tetap terbuka di antara kedua belah pihak.

Iklan

Sang agen sebelumnya pernah menawarkan kepada Barcelona kemungkinan merekrut talenta muda Jay Gabriel, yang menurut sejumlah laporan mendekati kesepakatan untuk bergabung dengan Real Madrid.

Di antara keinginan Ait-Nouri untuk menyelamatkan pengalamannya bersama Manchester City, dan kemungkinan kebutuhan Barcelona untuk memperkuat posisi bek kiri, transaksi ini tampak sebagai peluang yang sesuai bagi kedua belah pihak, tetapi penyelesaiannya akan tetap bergantung pada sikap klub Inggris itu terhadap syarat peminjaman, serta apa yang dihasilkan oleh perkembangan masa depan Baldé selama pekan-pekan mendatang.