Peran gelandang Prancis, Eduardo Camavinga, di Real Madrid semakin meredup, dan kini pemain tersebut bahkan tidak lagi masuk dalam pilihan susunan pemain utama pelatih Jose Mourinho, setelah musim panas yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat jelas untuk pergi.

Musim ini, Camavinga tampil dalam 6 pertandingan bersama Real Madrid, tetapi dengan kontribusi terbatas atau bahkan bisa dibilang minim. Meski tim Los Blancos kekurangan sosok gelandang yang banyak diminta banyak pihak, Camavinga tetap tak mampu memanfaatkan peluang ini.

Pemain Prancis itu tiba di Real Madrid pada penghujung bursa transfer musim panas 2021, dan mengejutkan semua orang dengan penampilan gemilang pada musim tersebut, terutama di Liga Champions, yang menandakan masa depan lebih cerah bagi sang pemain.

Ia juga tampil apik sebagai bek kiri dalam beberapa kesempatan pada musim-musim berikutnya, tetapi performanya perlahan menurun seiring waktu.

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Galatasaray kembali ke permukaan

Musim lalu, Camavinga kerap menjadi pusat kritik, dan dengan keterbatasan perkembangannya serta ketidakmampuannya memberikan solusi yang dibutuhkan di posisinya, ia menjadi agak terpinggirkan, sehingga hingga kini Jose Mourinho belum begitu mengandalkannya.

Situs Foot Mercato menyebutkan, "Hal ini memperkuat rumor-rumor baru seputar tujuan masa depannya, di antaranya yang disebutkan oleh situs Turki 'Fanatik' terkait ketertarikan Galatasaray akan jasanya."

Situs itu mengungkapkan, "Tim Turki tersebut telah menaruh pemain Prancis itu dalam radar mereka, dan berniat merekrutnya pada Januari mendatang."

Situs itu menutup, "Meski demikian, baik Camavinga maupun Real Madrid, setidaknya hingga kini, tidak memikirkan kepergiannya." Namun, segalanya bisa berubah dalam beberapa bulan ke depan.

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