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Apakah Madrid akan memanfaatkan situasi City?

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Real Madrid terus memantau perkembangan situasi di Inggris, di mana sebuah peluang mulai terbuka yang bisa mengantarkan salah satu transfer terbesar dalam dunia sepak bola, setelah laporan media mengungkap bahwa Los Blancos masih tertarik kepada Erling Haaland, striker Norwegia milik Manchester City, serta terus mengawasinya dari dekat demi mengantisipasi peluang apa pun untuk merekrutnya di masa depan.

Menurut situs Tribuna, Real Madrid memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga Haaland dan para agennya, seraya menyebutkan bahwa komunikasi antara kedua pihak terus berlangsung secara langsung selama bertahun-tahun.

Komunikasi tersebut mencerminkan ketertarikan strategis dari pihak Real Madrid, yang memantau perkembangan situasi striker Norwegia itu di Premier League, di samping segala kemungkinan perubahan dalam keterikatan kontraknya dengan Manchester City, untuk mengantisipasi munculnya peluang yang memungkinkan mereka bergerak.

Pemantauan ini datang di saat Manchester City menghadapi tekanan hukum dan olahraga terkait kasus tuduhan yang diarahkan kepada mereka soal dugaan pelanggaran regulasi keuangan Premier League, sebuah kasus yang membayangi masa depan klub tersebut.

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Real Madrid pun mungkin mencermati segala dampak di masa depan dari kasus ini, apabila hal itu berpengaruh secara nyata terhadap stabilitas proyek olahraga Manchester City atau rencana jangka panjang mereka.

Dengan kemampuan mencetak gol yang luar biasa, Haaland merupakan opsi yang mampu menghadirkan lompatan kualitas pada lini serang Real Madrid, apabila klub memutuskan mengubah ketertarikan yang terus berlanjut itu menjadi langkah resmi.











