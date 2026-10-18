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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Transfer lini belakang: Flick setuju untuk menikung target Real Madrid

Transfers
LaLiga
Bundesliga
Barcelona
Real Madrid
VfB Stuttgart
H. Flick
F. Jeltsch
Spanyol

Talenta Jerman baru dalam perhitungan Flick

Pelatih Barcelona, Hansi Flick, tidak menolak langkah klub Catalunya tersebut untuk merekrut rekan senegaranya, Finn Jeltsch, bek tengah Stuttgart.

Seperti dilaporkan surat kabar Sport, Jeltsch yang berusia 20 tahun menjadi pantauan banyak klub besar Eropa, di antaranya Barcelona, Real Madrid, dan Liverpool, yang menurut berbagai laporan siap membayar 50 juta euro untuk mendapatkan jasanya.

Sumber-sumber yang dekat dengan klub Jerman itu menegaskan ketertarikan Flick untuk menggaet Jeltsch, yang dianggap sebagai salah satu pilar pertahanan paling menjanjikan.

Sudah diketahui bahwa pelatih Barcelona itu mengikuti sepak bola di negaranya dengan perhatian khusus, hal yang ia tunjukkan melalui perekrutan Karim Adeyemi pada musim panas ini.

Perekrutan Adeyemi merupakan keputusan pribadi pelatih Barcelona saat ini, yang mengenal pemain tersebut dengan baik. Ia juga menjadi orang pertama yang menetapkan Jeltsch sebagai target perekrutan pada musim panas mendatang.

Nilai pasar pemain tersebut mencapai sekitar 40 juta euro menurut situs Transfermarkt, namun perkembangan levelnya membuat banyak pihak yakin nilai itu akan meningkat pada musim panas mendatang, yang tampaknya menjadi waktu yang diinginkan Barcelona untuk menuntaskan transfer ini.

Jeltsch dikenal dengan keseriusan, ketenangan, dan kematangannya, serta sangat mirip dengan mantan target Barcelona, rekan senegaranya Nico Schlotterbeck.

Jeltsch kini menjalani musim ketiganya bersama Stuttgart setelah bergabung dari Nurnberg, dan tampaknya musim ini akan menjadi yang terakhir bagi dirinya bersama klub Jerman tersebut.

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