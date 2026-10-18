Pelatih Barcelona, Hansi Flick, tidak menolak langkah klub Katalan tersebut untuk merekrut rekan senegaranya, Finn Jeltsch, bek tengah Stuttgart.

Menurut laporan surat kabar Sport, Jeltsch yang berusia 20 tahun itu menjadi pantauan banyak klub besar Eropa, di antaranya Barcelona, Real Madrid, dan Liverpool, yang disebut-sebut siap membayar 50 juta euro untuk mendapatkan jasanya.

Sumber-sumber yang dekat dengan klub Jerman tersebut menegaskan ketertarikan Flick untuk merekrut Jeltsch, yang dianggap sebagai salah satu pilar pertahanan masa depan.

Sudah diketahui bahwa pelatih Barcelona itu memantau sepak bola di negaranya dengan perhatian khusus, hal yang ia tunjukkan melalui perekrutan Karim Adeyemi pada musim panas ini.

Perekrutan Adeyemi merupakan keputusan pribadi dari pelatih Barcelona saat ini, yang mengenal pemain tersebut dengan baik. Ia juga menjadi orang pertama yang menetapkan Jeltsch sebagai target perekrutan pada musim panas mendatang.

Nilai pasar pemain tersebut mencapai sekitar 40 juta euro menurut situs Transfermarkt, namun perkembangan levelnya membuat banyak pihak yakin bahwa nilai tersebut akan meningkat pada musim panas mendatang, waktu yang tampaknya diinginkan Barcelona untuk menuntaskan transfer ini.

Jeltsch dikenal dengan keseriusan, ketenangan, dan kematangannya, serta sangat mirip dengan mantan target Barcelona, yaitu rekan senegaranya Nico Schlotterbeck.

Jeltsch kini menjalani musim ketiganya bersama Stuttgart setelah bergabung dari Nurnberg, dan tampaknya musim ini akan menjadi yang terakhir baginya bersama klub Jerman tersebut.