Bayern Munich tengah mempertimbangkan kemungkinan merekrut bek asal Prancis milik Barcelona, Jules Kounde, pada bursa transfer musim dingin mendatang, sebagai bagian dari upaya mereka memperkuat posisi bek kanan, dengan memanfaatkan menurunnya peran sang pemain dalam perhitungan tim Catalan pada musim ini.

Menurut apa yang diungkapkan Christian Falk, jurnalis surat kabar Jerman "Bild" yang mengkhususkan diri pada berita Bayern Munich, klub Bavaria tersebut telah memasukkan Kounde ke dalam daftar incaran mereka, sebuah langkah yang sejalan dengan laporan sebelumnya dari surat kabar Spanyol "Sport" yang menyebutkan ketertarikan mereka untuk kembali memperoleh jasa sang bek Prancis itu.

Bayern tengah mencari lebih banyak stabilitas di posisi bek kanan, meski mereka memiliki beberapa opsi, di antaranya Konrad Laimer, Josip Stanisic, dan Sacha Boey.

Keserbagunaan Kounde serta kemampuannya bermain di posisi bek sayap dan bek tengah memberikan nilai lebih dalam perhitungan manajemen olahraga.

Klub Jerman tersebut meyakini bahwa potensi kepindahan ini dapat memberi sang pemain kesempatan untuk mengembalikan performa dan posisinya sebagai pemain inti, setelah perannya menurun dalam rencana pelatih Barcelona Hansi Flick, seiring kemajuan Eric Garcia dalam persaingan merebut posisi bek kanan, hal yang semakin meningkatkan ketertarikan klub-klub Eropa terhadap situasi sang bek Prancis itu.

Kepergian Boey Bisa Membuka Jalan

Langkah potensial Bayern berkaitan dengan kemampuan mereka untuk merampingkan skuad dan menyediakan ruang bagi perekrutan baru, mengingat Sacha Boey menjadi salah satu kandidat untuk meninggalkan tim, yang memungkinkan klub menata ulang pilihan-pilihan teknis dan finansial mereka.

Sebaliknya, Kounde tampaknya tidak antusias untuk meninggalkan Barcelona saat ini, karena ia berpegang teguh untuk melanjutkan perjalanannya bersama tim dan mengembalikan posisinya, mengingat kontraknya berlaku hingga Juni 2030.

Klub Catalan itu pun tidak menunjukkan kesediaan untuk melepas jasanya dengan mudah, meski mereka mungkin akan mempertimbangkan tawaran finansial yang besar.

Hingga saat ini, belum ada indikasi adanya pengajuan tawaran resmi atau dimulainya negosiasi antara kedua klub, tetapi ketertarikan Bayern membuka pintu bagi kemungkinan perkembangan dalam masa depan Kounde seiring mendekatnya bursa transfer musim dingin.