Hansi Flick, pelatih Barcelona, membuka peluang untuk mendatangkan seorang bek tengah pada bursa transfer musim dingin mendatang, setelah menegaskan bahwa manajemen klub tengah mempelajari cara-cara untuk memperkuat lini belakang, di tengah cedera yang mempersempit pilihan yang tersedia baginya serta kebutuhan untuk meningkatkan kualitas penampilan defensif.

Flick mengatakan, dalam konferensi pers yang mendahului laga melawan Alaves, bahwa klub terus membahas cara-cara untuk mengembangkan tim, seraya menyinggung bahwa ia telah membahas berkas ini dengan Deco dan Bojan serta para anggota staf teknisnya, dan ia menambahkan: "Kami selalu membicarakan apa yang terbaik bagi tim dan bagaimana kami bisa berkembang. Kami mengerjakan hal itu, dan kami telah berbicara dengan Deco, Bojan, dan staf kepelatihan saya. Jika hal itu memungkinkan, kami akan melakukannya."

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", daftar nama yang dikaitkan dengan ketertarikan Barcelona mencakup 4 bek, yaitu pemain Kroasia Josko Gvardiol dari Manchester City, pemain Italia Alessandro Bastoni dari Inter Milan, pemain Argentina Lisandro Martinez, dan pemain Brasil Natan dari Real Betis.

Mendatangkan Gvardiol tampak rumit mengingat ia terikat kontrak dengan Manchester City yang berlaku hingga tahun 2031, sementara Bastoni tidak sepenuhnya menjadi prioritas Flick, meski Deco tertarik mendatangkannya.

Sebaliknya, Lisandro Martinez dan Natan bisa jadi merupakan dua pilihan yang lebih mudah secara teori.

Ketertarikan terhadap Natan didasari oleh pengetahuannya akan kompetisi Liga Spanyol, di samping kualitas yang ia tampilkan bersama Real Betis, serta kemungkinan mendatangkannya dengan biaya yang masuk akal, sementara Gvardiol menonjol di antara pilihan yang dipantau klub meski kesepakatan sulit dirampungkan.

Dalam jangka panjang, muncul nama-nama lain dalam perhitungan Barcelona, di antaranya Finn Jeltsch, pemain Stuttgart, dan Lukeba Castello, bek Leipzig, dalam rangka pemantauan klub terhadap sejumlah bakat yang mampu memperkuat lini pertahanan di masa depan.

Setiap kesepakatan yang mungkin terjadi tetap bergantung pada sejauh mana kecocokannya dengan proyek Flick dan kemampuan finansial Barcelona, karena biaya transfer dan kebutuhan untuk menyediakan sumber dana melalui kepergian salah satu pemain, di antaranya Alejandro Balde, bisa menjadi dua faktor penentu dalam menentukan sikap klub selama bursa transfer musim dingin.

Sikap Flick mencerminkan perubahan dari pendekatannya pada musim panas lalu, ketika ia lebih memilih mempertahankan skuad yang ada dan fokus memperkuat lini serang, setelah penguatan lini pertahanan menjadi pilihan yang mengemuka dengan kuat seiring mendekatnya bursa transfer musim dingin.