Chelsea mengumumkan perekrutan bek asal Prancis, Maxence Lacroix, dari Crystal Palace, seiring klub berjuluk The Blues itu terus memperkuat skuadnya untuk persiapan menghadapi musim baru di bawah kendali pelatih asal Spanyol, Xabi Alonso.

Menurut pernyataan Chelsea, Lacroix yang berusia 26 tahun menandatangani kontrak yang berlaku hingga tahun 2032, menjadikannya rekrutan ketiga tim tersebut selama jendela transfer musim panas saat ini, setelah kesepakatan dengan Morgan Rogers dan Marco Palestra.

Chelsea tidak mengungkapkan nilai kesepakatan tersebut, namun lembaga penyiaran Inggris "BBC" menjelaskan bahwa nilainya mencapai 52 juta pound sterling.

Chelsea terus melanjutkan pergerakannya di bursa transfer, di mana klub tersebut saat ini tengah menjalani negosiasi untuk merekrut penyerang Brighton, Danny Welbeck, dan gelandang Brentford, Jordan Henderson, di samping merampungkan kesepakatan yang sebelumnya telah disepakati pada tahun 2025 dengan winger Geovany Quenda dan penyerang Emmanuel Emega.

Bergabungnya bek asal Prancis ini datang setelah penampilan gemilangnya bersama Crystal Palace, klub yang ia bela sejak tahun 2024 setelah pindah dari klub Jerman, Wolfsburg, dengan nilai 15,5 juta pound sterling, di mana ia menjadi salah satu elemen inti dalam susunan pemain pelatih Oliver Glasner.

Lacroix menjalani 55 pertandingan bersama Crystal Palace di berbagai ajang, dan berkontribusi dalam musim bersejarah bagi klub setelah tim tersebut meraih gelar UEFA Conference League, yang merupakan gelar besar Eropa pertama dalam sejarah klub.

Bek asal Prancis itu juga memperkuat statusnya di kancah internasional selama keikutsertaannya bersama timnas Prancis di Piala Dunia 2026, setelah menjalani 3 pertandingan di turnamen tersebut, di antaranya menghadapi Inggris pada pertandingan perebutan peringkat ketiga, di mana timnas Prancis mengakhiri kompetisi di peringkat keempat.

Kata-kata pertama Lacroix setelah penandatanganan

Lacroix berkata, setelah kepindahannya ke Stadion "Stamford Bridge": "Saya sangat senang menjadi bagian dari klub luar biasa ini. Semua orang mengetahui sejarah Chelsea dan tradisinya dalam meraih kemenangan, dan menjadi bagian dari itu merupakan momen yang sangat membanggakan bagi saya."

Ia menambahkan: "Ketika saya berbicara dengan pelatih, saya melihat bahwa kami memiliki arah yang sama dan keinginan yang sama demi klub ini. Kami ingin menang, dan ketika Anda melihat kualitas para pemain yang ada di sini serta segala hal yang mengelilingi klub ini, maka mewujudkan hal itu adalah sesuatu yang mungkin."

Bek asal Prancis itu melanjutkan: "Ambisinya adalah mengangkat gelar-gelar, dan saya tidak sabar untuk berkontribusi dalam mewujudkan hal tersebut."