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Sebuah laporan media pada Rabu (hari ini) menyebutkan bahwa kedatangan pelatih asal Argentina Mauricio Pochettino ke Manchester United membuat klub tersebut selangkah lebih dekat untuk merekrut sosok yang digadang-gadang sebagai pewaris legenda Lionel Messi, bintang Inter Miami asal Amerika Serikat.

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Manchester United telah mengumumkan penunjukan pelatih asal Argentina Mauricio Pochettino sebagai manajer tim, menggantikan Michael Carrick yang dipecat. Pelatih anyar tersebut akan resmi memulai tugasnya mulai Rabu (hari ini), setelah kontraknya untuk dua laga timnas Amerika Serikat pada jeda internasional saat ini berakhir.

Dalam pernyataan resmi pada Jumat, klub asal Inggris itu menegaskan telah mencapai kesepakatan dengan Federasi Sepak Bola Amerika Serikat yang mengizinkan Pochettino dan staf kepelatihannya meninggalkan timnas Amerika Serikat setelah tugas mereka bersama tim nasional rampung.

Sementara itu, surat kabar "The Sun" hari ini melaporkan bahwa Nico Paz memberikan pengingat yang tepat waktu kepada Manchester United akan status bintangnya yang terus menanjak, lewat dua gol indah bersama timnas Argentina.

Paz, yang berusia 22 tahun, dianggap sebagai pewaris yang dinanti untuk seragam nomor 10 milik Lionel Messi di timnas Argentina. Ia juga menjadi incaran Manchester United, menyusul penampilan apiknya musim ini bersama Como di Liga Italia.

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Paz melepaskan tembakan keras ke pojok atas gawang untuk membuka skor dalam kemenangan telak Argentina 7-0 atas Kosta Rika, sebelum kembali melepaskan sepakan kencang dari tepi kotak penalti dengan kakinya yang lain untuk membawa skor menjadi 3-0.

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Kedatangan pelatih baru Manchester United, Mauricio Pochettino, bisa membantu upaya Manchester United untuk merekrut rekan senegaranya tersebut, meski Real Madrid memiliki opsi senilai 80 juta euro untuk membeli kembali gelandang itu pada 2027.

Gol pembukanya bersama Argentina pada Selasa nyaris identik dengan tembakan jarak jauh yang membuka kemenangan telak Como 4-1 atas Manchester United bulan lalu.

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Paz kini menjelma menjadi salah satu talenta muda paling diburu di dunia sepak bola setelah mengawali musim dengan gemilang.

Pochettino diperkirakan akan mendapat dukungan pada bursa transfer musim dingin Januari mendatang, dengan Manchester United kemungkinan besar mencari seorang bek dan seorang penyerang.

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Nama Paz telah dikaitkan dengan Arsenal, Chelsea, dan Manchester United, sementara Paris Saint-Germain juga diyakini tengah memantau perkembangannya.

Nico Paz terlibat langsung dalam satu gol setiap 81 menit musim ini, dengan torehan enam gol dan delapan assist.

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Berkat postur tubuhnya yang menjulang, ia mampu menahan tekanan fisik dengan lebih nyaman dibanding banyak pemain konvensional yang beroperasi di posisi nomor 10.

Siapa Nico Paz?

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Paz adalah putra Pablo Paz, yang membela Argentina di Piala Dunia 1998, dan lahir di Tenerife, Spanyol.

Ia memulai karier profesionalnya di Real Madrid dan menghabiskan tiga tahun bersama tim cadangan mereka, tetapi kesulitan menembus tim utama, sebelum pindah ke Cono dan mencuri perhatian bersama klub tersebut.

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Dengan pensiunnya Lionel Messi dari timnas, Argentina terpaksa menyerahkan seragam nomor 10 kepada pemain lain pada laga resmi pertama, dan sejumlah laporan menegaskan bahwa Nico Paz adalah pemain yang akan mengenakan seragam legendaris tersebut ke depannya.