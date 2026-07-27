Masa depan pemain Prancis, Bradley Barcola, bersama Paris Saint-Germain tampaknya sudah mendekati akhir, setelah sang pemain mengambil keputusan yang jelas mengenai langkah berikutnya, di tengah meningkatnya minat dari salah satu klub raksasa Eropa untuk mendatangkannya pada bursa transfer saat ini.

Menurut yang dipublikasikan olehsurat kabar Spanyol "Marca", Barcola telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Liverpool Inggris untuk bergabung ke klub tersebut dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2032, sebuah langkah yang mencerminkan keinginan sang pemain untuk menjalani pengalaman baru di luar stadion "Parc des Princes".

Marca menyebutkan bahwa kesepakatan antara sang pemain dan Liverpool mencakup gaji yang menjadikan Barcola sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di skuad klub Inggris tersebut, sebuah indikasi jelas mengenai betapa besarnya keinginan manajemen "The Reds" untuk merampungkan transfer ini.

Hal ini terjadi setelah terungkapnya keputusan Barcola untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Paris Saint-Germain, yang membuka pintu bagi kepergiannya dari klub Prancis tersebut, meski manajemen PSG tidak akan bersedia melepas sang pemain dengan mudah.

Sejumlah laporan sebelumnya mengungkapkan bahwa Paris Saint-Germain menetapkan nilai Barcola sekitar 170 juta euro, angka yang tampaknya belum siap dipenuhi oleh Liverpool saat ini, sehingga negosiasi antara kedua belah pihak berpotensi menjadi rumit pada periode mendatang.

Liverpool berharap dapat menemukan formula yang tepat untuk merampungkan transfer ini, terlebih karena tercapainya kesepakatan pribadi dengan sang pemain merupakan langkah penting dalam upaya menuntaskan transaksi tersebut, meski hal itu tidak serta-merta berarti Paris Saint-Germain menyetujui kepergiannya.

Hari-hari mendatang diperkirakan akan menyaksikan perkembangan baru terkait masa depan Barcola, di tengah keteguhan sang pemain pada sikapnya dan keinginannya untuk pergi, berhadapan dengan upaya Paris Saint-Germain untuk mempertahankan salah satu andalan lini serangnya, atau memperoleh kompensasi finansial yang mereka nilai layak untuk melepasnya.

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