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Sebuah laporan pada Rabu (hari ini) menyebutkan bahwa kedatangan pelatih asal Argentina, Mauricio Pochettino, ke Manchester United membawanya selangkah lebih dekat untuk merekrut calon pewaris sang legenda Lionel Messi, bintang klub Amerika Serikat Inter Miami.

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Manchester United mengumumkan penunjukan pelatih asal Argentina, Mauricio Pochettino, sebagai pelatih kepala tim, menggantikan Michael Carrick yang dipecat. Pelatih baru itu akan resmi memulai tugasnya mulai hari ini, Rabu, setelah komitmennya dalam dua laga timnas Amerika Serikat pada jeda internasional saat ini berakhir.

Dalam pernyataan resmi pada Jumat, klub Inggris tersebut menegaskan telah mencapai kesepakatan dengan Federasi Sepak Bola Amerika Serikat terkait izin bagi Pochettino dan anggota staf kepelatihannya untuk meninggalkan timnas Amerika Serikat setelah tugas mereka bersama tim nasional selesai.

Sementara itu, surat kabar "The Sun" hari ini melaporkan bahwa Nico Paz memberikan pengingat tepat waktu kepada Manchester United akan status bintangnya yang terus menanjak lewat dua gol indah bersama timnas Argentina.

Paz, yang berusia 22 tahun, dianggap sebagai pewaris yang dinantikan untuk seragam nomor 10 milik Lionel Messi di timnas Argentina. Ia juga menjadi incaran Manchester United, menyusul musim gemilangnya bersama Como di Serie A Italia.

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Paz melepaskan tembakan keras ke pojok atas gawang untuk membuka skor dalam kemenangan telak Argentina 7-0 atas Kosta Rika, sebelum melepaskan sepakan kuat dari tepi kotak penalti dengan kakinya yang lain untuk membuat skor menjadi 3-0.

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Kedatangan pelatih baru Manchester United, Mauricio Pochettino, bisa membantu upaya United merekrut kompatriotnya asal Argentina itu, meski Real Madrid memegang opsi senilai 80 juta euro untuk merekrut kembali gelandang tersebut pada 2027.

Gol pembukanya untuk Argentina pada Selasa merupakan salinan persis dari tembakan jarak jauh yang membuka kemenangan telak Como 4-1 atas United bulan lalu.

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Paz kini menjadi salah satu talenta muda paling diburu di dunia sepak bola setelah mengawali musim dengan luar biasa.

Pochettino diperkirakan akan mendapat dukungan pada bursa transfer musim dingin Januari mendatang, dengan Manchester United kemungkinan besar akan mencari seorang bek dan seorang penyerang.

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Nama Paz telah dikaitkan dengan Arsenal, Chelsea, dan Manchester United, sementara Paris Saint-Germain juga diyakini memantau perkembangannya.

Nico Paz terlibat langsung dalam satu gol setiap 81 menit musim ini, dengan torehan enam gol dan delapan assist.

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Berkat postur tubuhnya yang menjulang, ia mampu menahan tekanan fisik dengan lebih nyaman dibandingkan banyak pemain tradisional yang beroperasi di posisi nomor 10.

Siapa Nico Paz?

Paz adalah putra Pablo Paz, yang membela Argentina di Piala Dunia 1998, dan lahir di Tenerife, Spanyol.

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Ia memulai karier profesionalnya di Real Madrid dan menghabiskan tiga tahun di tim cadangan mereka, tetapi kesulitan menembus tim utama, sebelum pindah ke Cono dan mencuri perhatian bersama klub tersebut.

Dengan pensiunnya Lionel Messi dari timnas, Argentina harus memberikan seragam nomor 10 kepada pemain lain pada laga resmi pertama, dan sejumlah laporan menegaskan bahwa Nico Paz adalah pemain yang akan mengenakan seragam legendaris tersebut ke depannya.