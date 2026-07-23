Klub Barcelona secara resmi mengumumkan, pada hari Kamis ini, perekrutan pemain Jerman Karim Adeyemi ke dalam skuad mereka, yang datang dari Borussia Dortmund, untuk memperkuat tim Katalan itu pada fase mendatang.

Barcelona menyebutkan melalui situs resminya bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Borussia Dortmund terkait transfer penyerang Karim Adeyemi, yang menandatangani kontrak dengan klub Katalan tersebut hingga tahun 2031.

Adeyemi menjadi transfer kedua Barcelona pada bursa transfer musim panas kali ini, setelah winger asal Inggris Anthony Gordon yang datang dari Newcastle.

Dengan demikian, kesempatan kembali terbuka bagi Adeyemi untuk bertemu dengan pelatih Barca, Hansi Flick, yang memberinya kesempatan tampil bersama timnas Jerman untuk pertama kalinya, ketika ia menukangi Der Mannschaft.

Adeyemi lahir di Munich pada 18 Januari 2002 dari ayah berkebangsaan Nigeria dan ibu berkebangsaan Rumania, dan ia memberikan gaya serangan yang menarik serta serbaguna bagi tim Barcelona.

Sepanjang perjalanan kariernya, Adeyemi menunjukkan kemampuannya bermain di kedua sayap maupun di jantung serangan, memadukan kecepatan luar biasa dengan kaki kiri yang kuat menurut apa yang disebutkan situs resmi Barca.

Kualitas-kualitas ini menjadikannya pilihan berharga lainnya bagi Flick, yang mengenalnya dengan baik. Sebab, ketika Adeyemi bermain di Red Bull Salzburg, klub profesional pertamanya, pelatih Barcelona saat ini itulah yang memberinya kesempatan tampil perdana bersama timnas Jerman.

Itu terjadi sekitar lima tahun lalu, dan kini kedua sosok itu berkumpul kembali dalam situasi yang sama sekali berbeda. Sebab, selama periode ini, Adeyemi menghabiskan empat musim terakhir bersama Borussia Dortmund, di mana bintangnya bersinar baik di Liga Jerman maupun Liga Champions Eropa.







