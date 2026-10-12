Barcelona tidak berencana memperkuat lini tengah mereka pada musim panas lalu, karena Hansi Flick dan Deco menilai tim sudah memiliki jumlah pemain yang cukup untuk menjalani kompetisi musim ini.

Namun pada awal Agustus, muncul peluang untuk merekrut Rodri, dalam sebuah transfer yang dikenal sebagai peluang pasar yang tersedia.

Real Madrid sebenarnya tertarik mendatangkan pemain yang ingin meninggalkan Manchester City tersebut, tetapi Rodri lebih memilih pindah ke Barcelona. Karena itu, manajemen olahraga klub Catalan mulai bergerak untuk menuntaskan transfer dan membawanya ke Camp Nou.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", transfer tersebut tidak mudah, karena negosiasi dengan Manchester City berlangsung sulit, sebelum akhirnya kedua pihak mencapai kesepakatan yang menetapkan kepindahan pemain dengan nilai 60 juta euro, ditambah variabel finansial.

Pertandingan berikutnya GAL Champions League 15.00 BAR

Transfer itu mendapat pujian besar dari para pendukung Barcelona, yang mengungkapkan kebahagiaan mereka atas perekrutan tersebut saat acara perkenalannya pada Piala Joan Gamper.

Para pendukung menyadari bahwa tim telah mendatangkan pemain peraih Ballon d'Or untuk memperkuat lini tengah yang saat itu mulai menimbulkan sejumlah keraguan akibat cedera De Jong.

Investasi yang sangat bagus

Setelah dua bulan kompetisi berjalan, tidak ada lagi ruang untuk meragukan keberhasilan transfer Rodri, dan bahwa dana 60 juta euro itu merupakan investasi yang sangat tepat.

Cukup dengan menelaah angka-angka pemain tersebut untuk memahami nilainya. Pada laga melawan Getafe Sabtu lalu, ia tampil komplet, memaksakan dominasinya atas jalannya pertandingan, serta mengendalikan tempo permainan sesuai kebutuhan tim di berbagai momen.

Angka-angkanya berbicara tentang dirinya

Tidak ada perdebatan soal keunggulan Rodri dalam hal mengumpan, bukan hanya pada pertandingan akhir pekan lalu, tetapi juga di kompetisi liga sejak awal musim, di mana persentase keberhasilan umpannya mencapai 94,5%, dengan total 489 umpan akurat.

Selain itu, pemain tersebut sering kali mampu merebut kembali bola sendiri setelah kehilangannya, dan hal itu terjadi dalam dua kesempatan pada laga hari Sabtu.

Angka-angka ini menjadi sumber jaminan bagi rekan-rekannya, yang terus-menerus mengandalkannya, karena mereka tahu bahwa bergantung padanya adalah cara terbaik untuk menjaga bola dan menghindari kehilangannya.

Pemimpin di dalam ruang ganti

Keberhasilan transfer Rodri tidak terbatas pada apa yang ia tampilkan di atas lapangan, sebab ia juga menjalankan peran kepemimpinan di dalam ruang ganti Barcelona.

Meski baru bergabung dengan tim, ia memiliki pengaruh besar terhadap rekan-rekannya, terutama para pemain muda, yang memandangnya sebagai guru yang darinya mereka memiliki banyak hal untuk dipelajari.

Dengan target terbesar musim ini di depan mata, yakni meraih gelar Liga Champions, pengalaman Rodri akan menjadi elemen utama dalam upaya Barcelona mewujudkan pencapaian tersebut.



