Manchester United menaruh minat besar kepada Brian Brobbey. Menurut jurnalis transfer Graeme Bailey, raksasa Inggris itu sedang mempertimbangkan untuk bergerak pada Januari demi merekrut striker Sunderland tersebut, yang memulai musim baru dengan sangat kuat.

Brobbey bermain untuk Sunderland sejak musim panas 2025, ketika klub itu membayar 20 juta euro untuk memboyongnya dari Ajax. Penyerang berusia 24 tahun itu berkembang menjadi sosok penting pada musim perdananya dan masih terikat kontrak dengan klub hingga pertengahan 2029.

Brobbey juga tampil menonjol pada Piala Dunia 2026, menurut TEAMtalk. Pemain internasional Belanda itu mencetak tiga gol dalam empat pertandingan dan setelah itu namanya dikaitkan dengan beberapa klub Premier League.

Manchester United termasuk klub yang sudah cukup lama memantau Brobbey. Tottenham Hotspur, Chelsea, dan Aston Villa juga disebut sebagai pihak yang tertarik, tetapi Sunderland sudah memutuskan musim panas lalu bahwa kepergian sang striker tidak bisa dinegosiasikan.

Ketertarikan dari Manchester masih tetap ada. Bailey melaporkan bahwa United kemungkinan ingin mendatangkan striker baru pada Januari dan Brobbey termasuk di antara kandidatnya, sementara Serhou Guirassy dari Borussia Dortmund juga disebut masuk dalam daftar.

Brobbey juga kembali menunjukkan kemampuannya bulan ini. Saat menghadapi Manchester City, pemain Belanda itu mencetak hat-trick di Etihad Stadium, meski Sunderland pada akhirnya kalah 5-3.

Kepindahan ke Old Trafford pada musim dingin tampaknya tetap akan sangat sulit terwujud. Sunderland disebut menilai Brobbey di kisaran 50 juta poundsterling, atau setara 58 juta euro, dan menurut laporan yang beredar sama sekali tidak berniat menjualnya di tengah musim.