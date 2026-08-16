Transfer gratis: Perkembangan baru dekatkan Cancelo ke Barcelona

Pemain Portugal Joao Cancelo, bintang Al Hilal, semakin dekat untuk kembali memperkuat Barcelona, setelah mengunggah sebuah pesan melalui akun media sosialnya yang mengandung isyarat jelas terhadap klub Catalan tersebut.

Cancelo, yang berusia 32 tahun, mengunggah foto dirinya dari belakang dengan mengenakan jersey Barcelona, dan di sampingnya diletakkan sebuah jam pasir, sebagai isyarat bahwa kepulangannya ke Stadion Spotify Camp Nou hanya tinggal menunggu waktu.

Barcelona dan Al Hilal telah menyepakati beberapa pekan lalu terkait kepindahan bek Portugal ini dengan nilai 10 juta euro, meskipun media Arab Saudi menyebutkan dalam beberapa hari terakhir bahwa tuntutan klub tersebut naik menjadi 15 juta.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" mengungkapkan, bahwa Cancelo akan bergabung ke Barcelona secara gratis, sebagai imbalan atas kontrak Al Hilal dengan Marc Casado, yang keluar dari rencana Hansi Flick, dengan nilai kurang dari 40 juta euro, yaitu nilai yang ingin diperoleh klub Catalan tersebut atas penjualan pemain itu.

Cancelo tidak masuk dalam daftar Al Hilal pada pertandingan pembuka mereka melawan Al Faisaly, Jumat lalu, sementara pelatihnya Simone Inzaghi menjelaskan bahwa pemain itu "terus berlatih secara rutin bersama tim".

Pelatih asal Italia itu menambahkan: "Terkait masa depannya dan kelanjutannya, itu adalah urusan manajemen".

Al Hilal saat ini memiliki 13 pemain asing dalam daftar skuadnya, sementara regulasi hanya mengizinkan pendaftaran 10 pemain asing untuk setiap tim.

Setelah penampilan bagus yang ditunjukkan Cancelo selama masa peminjamannya pada musim lalu, menyusul kepindahannya ke Barcelona dari Al Hilal pada putaran kedua musim itu, Hansi Flick memberikan persetujuannya atas langkah manajemen olahraga untuk mengontrak secara permanen pemain serba bisa asal Portugal tersebut.

Kesepakatan antara Barcelona dan Cancelo telah rampung sepenuhnya, dan yang tersisa hanyalah persetujuan Al Hilal untuk merampungkan transfer tersebut.