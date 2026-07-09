Transfer gratis... Bintang Aljazair mendarat di Arab Saudi

Bintang asal Aljazair, Yacine Brahimi, bersiap untuk mencoba peruntungannya di Liga Profesional Roshen Arab Saudi.

Brahimi, yang kini berusia 36 tahun, menjadi pemain bebas transfer pada bursa transfer musim panas ini, setelah kontraknya dengan Al-Gharafa dari Qatar berakhir.

Menurut "Surat Kabar Al-Riyadiah", klub Abha berhasil mendapatkan tanda tangan Brahim, untuk bermain di barisan mereka selama satu musim.

Abha bersiap untuk kembali berlaga di Liga Profesional Saudi Roshen, setelah menjuarai Liga Yello untuk klub-klub divisi pertama pada musim lalu.

Surat kabar "Al-Sharq Al-Awsat" sebelumnya melaporkan, mengutip sumber-sumber dari Aljazair, bahwa Abha bersaing ketat dengan klub Spanyol, Málaga, untuk mendapatkan jasa Brahimi.

Surat kabar tersebut juga menyebutkan bahwa manajemen Abha telah mengajukan tawaran yang menggiurkan kepada bintang Aljazair tersebut, demi memastikan kesepakatan tersebut berpihak pada mereka.

Abha berharap dapat memanfaatkan pengalaman Brahimi, yang sebelumnya pernah bermain di Porto (Portugal) dan Granada (Spanyol), serta menjalani lebih dari satu pengalaman di Prancis, selain bermain untuk Al-Rayyan dan Al-Gharafa di Qatar.