Transfer Geertruida ke PSV belum rampung: ini yang sedang terjadi

Transfer Lutsharel Geertruida ke PSV pada Kamis kembali selangkah lebih dekat, tetapi kesepakatan itu masih belum sepenuhnya rampung. Bek berusia 26 tahun itu kini telah sukses menjalani tes medisnya di Eindhoven, tetapi PSV anehnya masih menunggu persetujuan final dari RB Leipzig.

Menurut pakar bursa transfer Mounir Boualin, dewan komisaris Leipzig masih harus memberikan persetujuan terakhir atas kesepakatan tersebut. Mengapa persetujuan itu belum juga diberikan masih belum jelas, meski lampu hijau final menurut perkembangan saat ini bisa segera menyusul.

Geertruida sudah terbang ke Belanda pada Selasa malam untuk menjalani tes medisnya dan menuntaskan kepindahan sementara tersebut. Tes medis awalnya dijadwalkan berlangsung pada Rabu pagi, tetapi urung digelar karena dari pihak Leipzig belum ada izin final.

Masih ada satu poin yang harus diselesaikan antara PSV dan Leipzig, dan hingga Kamis siang hal itu masih belum sepenuhnya tuntas. Meski demikian, Geertruida tetap mendapat izin pada Kamis siang untuk menuntaskan tes medisnya, sehingga satu langkah praktis penting menuju transfer kini sudah ditempuh.

PSV dan Leipzig pada Selasa sudah mencapai kesepakatan secara garis besar mengenai skema peminjaman selama satu musim dengan opsi pembelian. Klub asal Eindhoven itu dikabarkan harus mengeluarkan total sekitar enam juta euro untuk periode peminjaman tersebut, sehingga Leipzig untuk musim depan bisa menghapus seluruh gaji Geertruida dari daftar gaji mereka.

Opsi pembelian itu disebut berada di kisaran 13 juta euro, tetapi kecil kemungkinan PSV akan langsung mengaktifkannya setelah musim berakhir. Kombinasi biaya transfer dan gaji mantan pemain Feyenoord itu akan menjadi beban besar bagi kemampuan finansial sang juara bertahan, demikian dilaporkan De Telegraaf.

PSV melihat Geertruida sebagai solusi yang diinginkan untuk posisi yang lowong setelah cedera lutut parah yang dialami Jerdy Schouten. Jajaran teknis menilainya cocok untuk sepak bola racikan pelatih Peter Bosz, karena ia nyaman menguasai bola, bisa bertahan dengan banyak ruang di belakangnya, dan kuat dalam duel.

Geertruida sebelumnya diminati klub dari beberapa negara dan Feyenoord serta Ajax juga sempat menanyakan situasinya, tetapi pemain internasional Belanda itu lebih memilih PSV.