Pemain tengah Lille asal Maroko semakin dekat untuk bergabung dengan Manchester City pada musim panas ini.

Pakar bursa transfer Fabrizio Romano menulis di akun "Facebook"-nya: "Negosiasi terkait kepindahan Ayoub Bouaddi ke Manchester City telah mencapai tahap akhir, dan kesepakatan antara kedua klub sudah sangat dekat."

Ia menambahkan: "Manchester City semakin dekat untuk mencapai kesepakatan dengan Lille terkait Bouaddi, sementara negosiasi dengan pemain mengenai syarat-syarat personal masih berlangsung."

Ketertarikan Manchester City terhadap Bouaddi muncul setelah sang pemain, meskipun baru berusia 18 tahun, mampu menempatkan dirinya sebagai salah satu talenta muda paling menonjol di sepak bola Eropa, yang membuatnya menjadi incaran sejumlah klub besar di benua tersebut.

Di dalam Manchester City, Bouaddi dipandang sebagai salah satu proyek penting untuk masa depan, terutama menjelang kepergian pemain Spanyol Rodri, yang kini menjadi kandidat kuat untuk meninggalkan klub Inggris tersebut dan kembali ke Liga Spanyol.

Lille sejak beberapa waktu lalu menyadari sulitnya mempertahankan talenta muda mereka di tengah besarnya ketertarikan dari klub-klub besar Eropa, namun Manchester City berhasil unggul atas para pesaingnya dan mengubah ketertarikannya menjadi negosiasi tingkat lanjut.

