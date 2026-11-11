Transfer dari era Xavi: Barcelona menanti bonus Januari

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Barcelona menantikan perkembangan pergerakan sejumlah klub Inggris di bursa transfer, dengan harapan meraih keuntungan finansial yang cukup besar dari transaksi penjualan salah satu mantan pemainnya, yang meninggalkan klub sekitar dua tahun lalu, namun bisa kembali menjadi sorotan pada bursa transfer Januari.

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Setelah meninggalkan klub Catalan karena gagal memantapkan posisinya di dalam Camp Nou, manajemen memantau perkembangan bursa transfer dengan harapan dapat memanfaatkan klausul yang memberi mereka bagian dari setiap penjualan di masa depan untuk penyerang Brasil Vitor Roque, yang datang pada 2023 di era pelatih Xavi Hernandez (seharga 30 juta euro). Karena minimnya penampilan, klub meminjamkannya ke Betis setelah kedatangan Flick, lalu melepasnya secara permanen ke Palmeiras.

Manchester United bergabung dengan daftar klub yang tertarik mendatangkan penyerang Palmeiras itu, menurut berita yang dimuat situs TEAMtalk asal Inggris dan dikutip surat kabar Sport asal Spanyol, di mana Everton, Chelsea, dan Tottenham termasuk klub-klub Inggris yang juga memantau sang pemain. Keempat klub itu berupaya menjalin kontak dengan lingkaran sang penyerang untuk mengetahui syarat-syarat yang diperlukan guna menuntaskan transaksi yang mungkin terjadi pada bursa transfer musim dingin di bulan Januari.

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Surat kabar itu mengutip penegasan Andre Cury, agen sang pemain, mengenai ketertarikan Everton untuk mendapatkan jasanya. Ia juga menyinggung adanya sejumlah klub Eropa yang ingin merekrutnya, tanpa mengungkap identitas pihak-pihak lain yang berminat.

Barcelona menanti 10 juta euro

Palmeiras tampaknya tidak siap melepas dengan mudah salah satu elemen terpentingnya, sebab penyerang berusia 21 tahun itu terikat kontrak dengan klub Brasil tersebut hingga Desember 2029, dan manajemennya menetapkan angka 50 juta euro sebagai batas minimum untuk menyetujui dimulainya negosiasi terkait kepergiannya.

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Nilai ini mendapat perhatian khusus di dalam Barcelona, yang saat menjual sang pemain ke Palmeiras tetap memegang hak untuk memperoleh persentase dari setiap transfer berikutnya. Klub Catalan itu menuntaskan transaksi dengan nilai tetap 25,5 juta euro, ditambah variabel tambahan, dengan menyertakan klausul dalam kesepakatan yang memberinya 20% dari nilai penjualan di masa depan jika transaksi melampaui 41 juta euro.

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Berdasarkan syarat-syarat ini, kepindahan Vitor Roque seharga 50 juta euro akan memberi Barcelona pemasukan sebesar 10 juta euro, sebuah jumlah yang dapat dimanfaatkan kas klub untuk mengembalikan sebagian dana yang sebelumnya dikeluarkan guna mendatangkan penyerang Brasil itu, meski pengalamannya bersama tim utama di Camp Nou tidak berhasil.

Deco, direktur olahraga Barcelona, mengikuti perkembangan ketertarikan di sekitar sang pemain secara cermat. Deco merupakan salah satu pendukung utama tuntasnya transfer Roque, sebelum pengalamannya berakhir dengan cara yang tak terduga.

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Penyerang Brasil itu memulihkan sebagian kilaunya bersama Palmeiras. Meski demikian, klub Brasil tersebut sejauh ini belum menerima tawaran resmi yang terkonfirmasi, sementara Januari tetap menjadi waktu yang mungkin bagi klub-klub peminat untuk bergerak, jika salah satunya mencapai kesepakatan terkait nilai finansial yang diminta.

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