Newcastle menolak tawaran dari Arsenal untuk mendatangkan kaptennya, Bruno Guimaraes; Newcastle ingin mempertahankan pemain berusia 28 tahun yang masih memiliki sisa dua tahun kontrak bersama tim tersebut.

Di sisi lain, Arsenal tengah membahas kemungkinan mengajukan tawaran yang ditingkatkan untuk mendatangkan gelandang asal Brasil itu pada bursa transfer musim panas ini guna memperkuat skuad demi mempertahankan gelar Premier League, serta berupaya meraih Liga Champions Eropa setelah mencapai final edisi lalu.

Guimaraes berada di Spanyol untuk bergabung dengan pemusatan latihan Newcastle sebagai persiapan menghadapi musim baru, dan ia mengunggah sebuah foto di akun Instagram-nya untuk menegaskan bahwa ia telah bergabung dengan rekan-rekannya di Magpies.

Pakar sepak bola Julien Laurens memberikan komentar di kanal "Sky Sports News", katanya: "Saya sudah tahu bahwa Newcastle akan masuk ke dalam negosiasi ini dengan berupaya mendapatkan uang sebanyak mungkin dari Arsenal".

Ia menambahkan: "Namun kita melihat dari Arsenal musim panas ini bahwa mereka tidak akan membayar lebih dari yang seharusnya, yaitu dari apa yang mereka anggap sebagai nilai pemain tersebut".

Ia melanjutkan: "Ini adalah permainan catur yang menarik yang dimulai antara Newcastle dan Arsenal. Saya rasa tidak ada masalah apa pun antara pemain dan Arsenal, jadi persoalannya kini ada di antara kedua klub".

Ia melengkapi pernyataannya: "Sudah selalu diperkirakan bahwa tawaran pertama akan diajukan kira-kira pada waktu ini, dan sudah diperkirakan pula tawaran itu ditolak. Kini, kedua klub bisa membahas persoalan ini lebih jauh".

Ia menuturkan: "Saya rasa Newcastle tahu seberapa besar keinginan Guimaraes untuk pergi dan bergabung dengan Arsenal, dan kita tahu kondisi finansial saat ini dari sudut pandang Newcastle".

Ia menyambung: "Ini adalah salah satu alasan kepergian Eddie Howe, sebab ia tahu bahwa Guimaraes akan dijual ke Arsenal pada suatu saat".

Ia menambahkan: "Newcastle ingin menghindari apa yang terjadi dengan Alexander Isak musim panas lalu karena hal itu tidak membawa sesuatu yang baik bagi siapa pun, tidak bagi Newcastle, tidak bagi Isak, dan tidak bagi Liverpool".

Ia melanjutkan: "Saya memperkirakan kesepakatan ini akan terjadi dalam dua pekan ke depan, dan dari sudut pandang Arsenal, mereka bukan hanya akan mendapatkan salah satu gelandang terbaik di Premier League, tetapi juga akan mendapatkan pemain yang bisa bermain di posisi nomor 6, nomor 8, dan nomor 10".

Ia menjelaskan: "Rahasia kesuksesan Bruno, menurut Mikel Arteta, terletak pada kemampuannya menahan tekanan tinggi. Jika Anda bermain melawan tim yang menekan Anda dan ingin membangun serangan dari belakang, maka Bruno adalah yang terbaik dalam peran ini".

Ia menutup: "Saya benar-benar memperkirakan ia akan bermain di depan lini pertahanan empat bek, dengan Rice dan Odegaard berada di kedua sisinya, dan ia akan mampu menentukan tempo pertandingan serta mengendalikan segala sesuatu".