Seperti dilaporkan jurnalis transfer Gianluca Di Marzio dan Fabrizio Romano, Woltemade kini telah memberi lampu hijau untuk peminjaman ke Juventus Turin dan akan menjalani tes medis di sana pada hari Selasa.

Sebelumnya, jurnalis transfer Matteo Moretto juga telah melaporkan bahwa pemain tim nasional Jerman itu telah mencapai kesepakatan dengan Juventus Turin untuk peminjaman hingga akhir musim. Kini, kabarnya juga sudah ada kesepahaman antara Juve dan Newcastle. Dengan demikian, Si Nyonya Tua akan membayar biaya peminjaman sebesar empat hingga lima juta euro, tetapi tidak akan mendapatkan klausul pembelian apa pun untuk Woltemade. Artinya: pemain tim nasional Jerman itu akan kembali ke The Magpies setelah musim berakhir, di mana ia masih terikat kontrak hingga 2031.

Woltemade baru bergabung pada musim panas lalu dari VfB Stuttgart ke Newcastle dengan nilai 75 juta euro, tetapi setelah start gemilang dengan empat gol dalam lima laga liga pertamanya, ia mengalami penurunan performa. Namun, hal itu juga dipengaruhi oleh fakta bahwa pelatih Newcastle saat itu, Eddie Howe, pada suatu titik memainkan Woltemade di posisi yang jauh lebih dalam - nyaris sebagai gelandang nomor delapan. Setidaknya itulah yang selalu dikemukakan Woltemade ketika media menyinggung paceklik golnya.

"Dari saya, sebuah gol atau assist diharapkan dalam setiap pertandingan. Tapi jika saya tidak bermain di lini serang, jelas jauh lebih sulit bagi saya untuk masuk ke ruang-ruang berbahaya," tegas Woltemade kepada stern pada Juni, lalu juga menanggapi para pengkritiknya di Inggris, yang menurutnya tidak memahami bahwa ia kini dimainkan Howe di posisi berbeda: "Meski begitu, saya tetap dinilai sebagai striker oleh sejumlah pakar. Lalu muncul pertanyaan: Mengapa Nick sangat sedikit mencetak gol? Mengapa dia tidak memberi lebih banyak assist? Itu pertanyaan yang salah, dan saya merasa itu tidak sepenuhnya adil."

Woltemade kehilangan tempat utama di Newcastle United dan di tim DFB

Pemain 24 tahun itu kemudian kehilangan tempat utamanya baik di Newcastle maupun di tim DFB. Di Piala Dunia, ia hanya dimainkan sebentar pada babak 32 besar melawan Paraguay sesaat sebelum dimulainya perpanjangan waktu, lalu dalam adu penalti setelahnya Woltemade gagal, demikian pula Kai Havertz sebelum dirinya dan Jonathan Tah sesudahnya. Jerman pun mengalami debakel besar Piala Dunia berikutnya dan tersingkir.

Karena caranya menangani striker yang sedang terpuruk itu, yang tanpa ritme turnamen apa pun harus mengambil penalti sepenting itu, pelatih tim nasional Julian Nagelsmann kemudian menuai kritik tajam.

Sementara itu, Woltemade membidik awal baru di The Magpies, terlebih Howe mundur dan digantikan pelatih Jerman Matthias Jaissle. Jaissle bahkan disebut telah menghubungi mantan mentornya, Sebastian Hoeneß, di Stuttgart untuk membahas dengan pelatih VfB itu bagaimana cara terbaik memainkan Woltemade agar ia bisa kembali ke performa terbaiknya.

Pada pekan pertama Premier League saat imbang 2-2 melawan Liverpool, Woltemade kembali duduk di bangku cadangan selama 90 menit penuh, sementara dalam kemenangan 2-0 atas Tottenham akhir pekan lalu Woltemade masuk sekitar 20 menit sebelum laga usai dan langsung memberi assist untuk gol 2-0 Yoane Wissa.

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BVB gigit jari soal Woltemade dan kemungkinan juga Jonathan David

Namun sekarang ia akan meninggalkan Newcastle. Di Juventus, Woltemade disebut akan menggantikan Jonathan David yang hengkang ke Atletico Madrid, yang selama waktunya bersama Si Nyonya Tua tidak secara konsisten membukukan jumlah gol yang sebelumnya membuatnya diminati secara internasional saat di OSC Lille. Menurut jurnalis transfer Fabrizio Romano, kepindahan penyerang Kanada itu, yang telah mencetak 154 gol profesional sepanjang kariernya, ke Los Rojiblancos sudah sangat dekat.

Dengan demikian, David akan lebih dulu bergabung dengan Atletico dengan status pinjaman, dan pada musim panas mendatang ada opsi pembelian senilai 25 juta euro. Juve sendiri baru merekrut David secara gratis pada musim panas lalu setelah kontraknya di Lille habis.

Bagi BVB, kedua transfer yang akan segera terjadi dengan keterlibatan Juve itu kabarnya merupakan kemunduran yang cukup signifikan. Pada Minggu, Bild melaporkan bahwa Woltemade kembali masuk dalam pertimbangan para petinggi Dortmund akibat cedera lutut parah yang dialami Giannis Konstantelias. BVB disebut sudah menanyakan ketersediaan Woltemade kepada Newcastle beberapa pekan lalu, tetapi menurut Sky langsung ditolak.

David juga disebut belakangan muncul dalam radar petinggi BVB yang dipimpin Lars Ricken dan Ole Book. Seperti dilaporkan Sky Italia, Die Borussen telah menanyakan soal pemain Kanada itu di Turin. Namun, kedua pemain ofensif itu tidak akan pindah ke Dortmund pada musim panas ini. Sebagai gantinya, sempat mengarah pada perekrutan permanen Marcel Regula dari klub divisi teratas Polandia, Zaglebie Lubin, tetapi kini kabarnya ada kesepakatan untuk peminjaman Ethan Nwaneri dari Arsenal hingga akhir musim.

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Pengganti Konstantelias: BVB punya "beberapa opsi panas"

Sebelumnya, pelatih Niko Kovac sudah mengonfirmasi bahwa setelah kejutan buruk Konstantelias, BVB kembali melihat-lihat pasar transfer dan telah mengidentifikasi sejumlah kandidat. "Kami punya beberapa opsi panas dan sekarang kami harus melihat mana yang paling bisa diwujudkan," kata Kovac dalam konferensi pers jelang laga DFB-Pokal Borussia pada Selasa malam melawan tim Oberliga, HEBC Hamburg.

Selain itu, Kovac mengungkapkan bahwa Book dan juga Ricken karena alasan ini tidak akan ikut dalam perjalanan ke laga di Hamburg: "Mereka akan bekerja keras, karena waktunya sangat sedikit. Semua harus benar-benar pas."