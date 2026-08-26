Manchester United bersiap untuk bergerak agresif pada jam-jam terakhir bursa transfer, demi mencoba mendatangkan bintang Real Madrid.

Radio Cadena SER, melalui program "El Larguero", mengungkap bahwa Manchester United menempatkan pemain asal Prancis, Eduardo Camavinga, di antara target utama mereka, dan berniat mengajukan tawaran resmi untuk mendapatkan jasanya sebelum bursa transfer ditutup.

Menurut laporan tersebut, klub Inggris itu sedang menyiapkan tawaran senilai 50 juta euro untuk merekrut pemain Real Madrid itu, dengan tawaran yang akan diajukan pada hari-hari terakhir periode transfer.

Pergerakan Manchester United ini merupakan bagian dari rencana klub untuk memperkuat lini tengah mereka, di mana mereka melihat Camavinga sebagai pemain yang mampu memberikan tambahan kekuatan dan fleksibilitas kepada tim, mengingat kemampuannya untuk bermain di lebih dari satu posisi.

Manchester United Menanti Sikap Real Madrid

Cadena SER menyebutkan bahwa strategi Manchester United adalah menunggu hingga fase terakhir bursa transfer, sebelum mengajukan tawaran kepada Real Madrid, dalam upaya untuk merampungkan kesepakatan dengan cepat.

Camavinga memiliki kontrak dengan Real Madrid, setelah bergabung dengan klub Spanyol itu dari Rennes Prancis, dan selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu elemen penting dalam skuad tim, meski menghadapi persaingan ketat di lini tengah.

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Sikap Real Madrid tetap menjadi faktor terpenting dalam kemungkinan terwujudnya kesepakatan ini, terlebih Los Blancos masih menganggap Camavinga sebagai salah satu pemain yang bernilai besar dalam skuad mereka.

Jika Manchester United memutuskan untuk mengubah minat mereka menjadi tawaran resmi, maka 50 juta euro akan menjadi awal dari upaya klub Inggris tersebut untuk meyakinkan Real Madrid melepas gelandang asal Prancis itu sebelum bursa transfer ditutup.

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