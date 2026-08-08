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rodri(C)Getty images

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Transfer Belum Rampung: Perkembangan Baru Dekatkan Rodri ke Barcelona

Transfers
Rodri
Barcelona
Manchester City
LaLiga
Premier League
Spanyol
Inggris

Negosiasi yang terus berlangsung

Rodri, gelandang Manchester City, semakin dekat untuk bergabung dengan Barcelona pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Stasiun radio "Radio Catalunya 1" menegaskan, kemarin Jumat, bahwa Barcelona dan Manchester City telah mencapai kesepakatan mengenai poin-poin utama transfer Rodri senilai 50 juta euro.

Hal ini terjadi setelah Manchester City menolak tawaran pertama yang mencapai 45 juta euro, ditambah 5 juta sebagai variabel.

Namun, Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, membantah bahwa transfer Rodri telah benar-benar rampung ke Barcelona.

Romano menulis di akunnya pada jaringan "X": "Barcelona sangat yakin akan menuntaskan transfer Rodri. Tidak ada kekhawatiran setelah tawaran pertama ditolak oleh Manchester City".

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Ia menambahkan: "Barcelona akan mengirimkan tawaran resmi yang baru, sebagaimana Rodri juga telah memberi tahu Manchester City dengan penuh hormat (saya ingin pergi)".

Ia menutup: "Barcelona akan mengajukan tawaran yang lebih tinggi dari tawaran yang ditolak, dan ada keyakinan di semua pihak akan kemungkinan menyelesaikan transfer ini dalam waktu dekat".

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