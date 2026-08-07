Masa depan Marc Casado, gelandang bintang Barcelona berusia 22 tahun, masih belum menemui kepastian.

Al Hilal sudah mengambil langkah maju dengan mengajukan tawaran kepada Barca untuk merekrut Casado, namun klub Catalan itu menolak tawaran tersebut pada Juli lalu. Sejak saat itu, negosiasi antara kedua klub masih jauh dari kata sepakat untuk mencapai kesepakatan akhir.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa perbedaan itu terletak pada penilaian harga pemain, di mana Barcelona menuntut nilai yang melebihi 30 juta euro, bahkan berambisi mendekati angka 40 juta, sebuah nilai yang tidak ingin dicapai oleh Al Hilal.

Di sisi personal, negosiasi dengan Casado telah mencapai tahap yang cukup maju, dan terdapat kesepahaman yang baik antara pemain dengan Al Hilal. Meski demikian, kesepakatan akhir tetap bergantung pada keberhasilan kedua klub dalam menyamakan sudut pandang di antara mereka.

Pada saat yang sama, gelandang ini turut menarik minat sejumlah liga Eropa, sesuatu yang juga dipandang positif oleh jebolan akademi Barcelona tersebut.

Klub-klub dari Serie A Italia, Bundesliga Jerman, dan Premier League Inggris terus memantau situasi Casado dari dekat, meskipun hingga saat ini belum ada tawaran resmi yang diajukan.

Untuk saat ini, tawaran Al Hilal masih menjadi yang paling serius, meskipun perbedaan finansial dengan Barcelona membuat kesepakatan ini berada dalam kondisi buntu.