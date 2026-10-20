Kisah Ferran Torres bersama Barcelona sebelum kepindahannya ke jajaran Paris Saint-Germain bukanlah sekadar transaksi penjualan biasa, melainkan sebuah perceraian baik-baik yang menyembunyikan kepahitan dan kekecewaan besar di baliknya.

Ferran Torres, yang datang ke Barcelona sebagai proyek bintang masa depan, pergi lewat pintu belakang musim panas ini menuju klub Prancis tersebut dengan nilai 48,5 juta euro, membawa serta perasaan diperlakukan tidak adil dan hasrat membara untuk membalas dendam di atas lapangan. Malam ini, ketika ia menghadapi mantan klubnya, laga itu bukan sekadar pertandingan, melainkan pengadilan terbuka bagi semua pihak yang telah meminggirkannya.

Perjalanan Ferran bersama Barcelona dimulai pada Januari 2022 dengan gembar-gembor besar; manajemen olahraga saat itu yang dipimpin Mateu Alemany, dengan dukungan penuh dari Xavi Hernandez, bertaruh besar padanya dan membayar 55 juta euro tetap + 10 juta euro variabel untuk merebutnya dari bangku cadangan Manchester City, di saat klub tengah mencari identitas baru.

Pada awalnya ia menjadi pemain inti yang tak tergantikan, namun kedatangan Robert Lewandowski mengubah segalanya. Perannya menurun secara bertahap hingga datang Hansi Flick yang memberinya ciuman kehidupan kembali, tetapi ciuman kehidupan itu dengan cepat berubah menjadi peluru penghabisan.

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Titik tanpa kembali: Olmo si penyerang semu

Sepanjang musim lalu, Ferran berada dalam kondisi fisik dan ketajaman terbaiknya, namun Flick tetap bersikeras mengutamakan Lewandowski bahkan pada periode terburuk sang pemain Polandia.

Adapun puncak yang membuat kesabarannya habis adalah saat menghadapi Atletico Madrid, ketika pelatih asal Jerman itu memutuskan menurunkan Dani Olmo sebagai penyerang semu dan sepenuhnya mengabaikan Ferran di bangku cadangan.

Pada momen itulah penyerang Spanyol tersebut menyadari kenyataan pahit: masa depannya tidak di sini, menurut yang diberitakan surat kabar Spanyol "Sport".

Dan bukan hanya Flick yang mendorongnya keluar. Ferran menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana manajemen olahraga bergegas memperpanjang kontrak seluruh bintang timnas Spanyol dan meningkatkan gaji mereka, sementara dirinya, yang kontraknya berakhir pada 2027, semua upayanya untuk bernegosiasi dibalas dengan penolakan dan pengabaian.

Ia berangkat ke Piala Dunia 2026 dengan keyakinan bahwa klub akan menjualnya pada tawaran yang sesuai pertama yang datang. Ia mengajukan satu syarat: ia tidak akan pergi kecuali untuk proyek olahraga dan finansial yang lebih unggul dari apa yang dimilikinya di Barcelona.

Di sinilah muncul sang penyelamat yang ia kenal betul: Luis Enrique, pelatih yang menjadi kunci dalam perjalanan kariernya, memintanya secara khusus di Paris dan meyakinkannya dengan proyek olahraga yang jelas. Paris Saint-Germain memanfaatkan penampilan Ferran yang memukau di Piala Dunia, di mana usahanya dimahkotai dengan gol kemenangan dramatis bagi Spanyol di final melawan Argentina, hingga membuat sang pemain memantapkan keputusannya secara final.

Keheningan profesional dan transaksi yang memuaskan semua pihak

Ferran dan orang-orang di sekitarnya menjaga keheningan total, ia tidak bicara kecuali setelah kesepakatannya dengan Paris rampung sepenuhnya. Dan pada pertengahan Agustus, ia secara resmi memberi tahu Barcelona tentang keinginannya untuk pergi.

Bagi Barcelona, transaksi ini adalah hadiah dari langit, pemain tersebut tidak lagi strategis dalam rencana mereka, dan menjualnya menjadi kebutuhan untuk mencapai keseimbangan finansial serta menyediakan ruang besar dalam struktur gaji, bahkan dengan kepergian Lewandowski sendiri dan ketiadaan penyerang murni sebagai pengganti. Mereka tidak menawarkan perpanjangan kontrak apa pun kepadanya, dan bahkan tidak berusaha meyakinkannya untuk bertahan.

Yang menambah kemarahan Ferran adalah manajemen selama berbulan-bulan membanggakan pengejaran terhadap Julian Alvarez, sementara dirinya bahkan tidak dianggap sebagai pesaing sejati untuk posisi penyerang nomor 9, meski dengan catatan golnya.

Hari ini, gambarannya tampak ideal bagi semua pihak, Ferran bahagia di Paris, mencetak gol dan bermain meski persaingan sengit, sementara Barcelona membentuk lini serang yang kuat tanpa Alvarez, dan Flick sepenuhnya puas dengan bursa transfernya.



