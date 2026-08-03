Transfer Anton Gaaei dari Ajax ke Eintracht Frankfurt resmi batal: ini alasannya

Anton Gaaei dipastikan tidak jadi hengkang ke Eintracht Frankfurt, sebagaimana terlihat dari pernyataan Adi Hütter kepada EintrachtTV. Pelatih klub papan atas Jerman itu mengumumkan bahwa talenta top Elias Baum tetap dipertahankan, sehingga kedatangan Gaaei tak lagi diperlukan.

Frankfurt awalnya ingin merekrut pemain baru untuk sisi kanan, dengan Gaaei muncul sebagai kandidat penting. Bek kanan Denmark berusia 23 tahun itu bahkan sudah mencapai kesepakatan pribadi beberapa waktu lalu, sementara negosiasi antara kedua klub berjalan alot.

Pembicaraan itu kini resmi dihentikan, setelah menjadi jelas bahwa Baum bertahan di Frankfurt. Talenta top berusia dua puluh tahun itu diminati antara lain oleh Borussia Dortmund dan Hamburger SV. Klub terakhir menawarkan 3 juta euro, tetapi tawaran itu langsung ditolak.

“Elias Baum tetap di Eintracht Frankfurt. Kami mempertahankannya di sini,” kata Hütter. “Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa saya ingin membentuk penilaian saya sendiri tentang dirinya.”

Hütter kini sudah melakukannya. “Saya melihatnya sebagai bek sayap yang dinamis. Anda harus memberi kesempatan kepada pemain muda dari akademi sendiri jika dia memiliki kualitas. Dan dia punya itu. Saya harap ini memberinya kepercayaan diri.”

Masih menjadi pertanyaan apakah Gaaei akan hengkang dari Ajax pada periode transfer ini. Pasalnya, saat ini dia adalah satu-satunya alternatif nyata untuk Lucas Rosa di posisi bek kanan.

Pada Minggu, Gaaei masih mencetak gol pembuka dalam laga uji coba yang dimenangi 1-3 melawan FC Volendam. Di Ajax, ia masih terikat kontrak hingga pertengahan 2028.