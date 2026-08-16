"Transfer Abad Ini": Barcelona Sudah Punya Apa yang Diinginkan Madrid

Kepindahan Rodri ke Barcelona memicu reaksi luas di kalangan sepak bola Spanyol, setelah tujuan sang pemain beralih dari Real Madrid, yang dipandang sebagai salah satu kandidat terdepan untuk merekrutnya, ke rival Katalan tersebut, dalam sebuah transfer yang dinilai para pengamat dapat mengubah peta persaingan antara dua raksasa sepak bola Spanyol.

Joan Vilarrasa, redaktur pelaksana surat kabar Katalan "Sport", menegaskan dalam artikelnya berjudul "Barcelona sudah memiliki apa yang diinginkan Madrid" bahwa kedatangan Rodri ke klub Katalan itu merupakan pukulan telak bagi Real Madrid, setelah gelandang asal Spanyol tersebut sempat menjadi kandidat untuk memperkuat posisi yang paling banyak menuai keraguan di skuad Los Blancos.

Vilarrasa menambahkan bahwa Rodri bukan sekadar penguat untuk satu posisi tertentu, melainkan pemain yang mampu mengubah cara bermain tim secara keseluruhan, dengan merujuk pada kemampuannya dalam menciptakan keseimbangan, mengendalikan permainan, dan mengatur tempo pertandingan, unsur-unsur yang menurutnya memberinya tempat inti di tim besar mana pun.

Penulis menyoroti bahwa nilai Rodri melampaui peran-peran biasanya dalam merebut kembali bola dan membangun serangan, dengan menilai bahwa pengaruhnya meluas hingga ke karakter tim dan kemampuannya menguasai pertandingan-pertandingan besar, sehingga menjadikan transfer ini, menurut pandangannya, memiliki dimensi yang lebih besar daripada sekadar menambahkan pemain baru ke dalam daftar Barcelona.

Ia menilai Deco layak mendapat pujian besar setelah keberhasilannya merampungkan transfer tersebut, dengan menganggap bahwa direktur olahraga Barcelona itu telah menuntaskan sebuah proses yang bisa menjadi awal dari era baru di dalam klub, di samping memberikan dorongan kuat bagi tim dalam persaingan memperebutkan seluruh gelar.

Penulis pada saat yang sama tidak melewatkan perkembangan positif lainnya di dalam tim, dengan menyebutkan penampilan gemilang yang berlanjut dari penyerang muda Mesir, Hamza, serta kemampuannya mencetak gol, di samping penampilan cemerlang Pessio, pendatang baru dari Brugge, yang mencetak dua gol selama masa persiapan, hal yang memperkuat optimisme terhadap opsi-opsi serangan Barcelona.

Meski demikian, Vilarrasa menekankan bahwa unsur-unsur ini tidak menyelesaikan masalah posisi penyerang murni, dengan menegaskan bahwa Barcelona masih membutuhkan penguatan di posisi tersebut, di saat ketidakpastian menyelimuti masa depan transfer Julian Alvarez.

Penulis menilai bahwa langkah-langkah Barcelona di bursa transfer mencerminkan bahwa tim tersebut memiliki "sumber daya lebih banyak, alternatif lebih banyak, dan ambisi lebih besar" dibandingkan apa yang ditunjukkan klub selama tahun-tahun sebelumnya, dengan menegaskan bahwa kedatangan Rodri menjadi perwujudan paling menonjol dari perubahan ini.

Vilarrasa menutup pandangannya dengan menegaskan bahwa transfer Rodri tidak bisa disederhanakan sebagai sekadar sebuah rekrutan besar, melainkan merupakan pernyataan yang jelas tentang niat Barcelona; sebab klub itu, menurut penulis, tidak hanya memperkuat skuadnya, tetapi juga berhasil mendapatkan salah satu gelandang terbaik di dunia, pemain yang seharusnya bisa menjadi tambahan berkualitas bagi Real Madrid.