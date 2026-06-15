Transaksi terus berlanjut... Real Madrid berencana melakukan langkah besar lainnya di bursa transfer!

Real Madrid telah menjalin komunikasi dengan agen Enzo Fernández selama berbulan-bulan untuk memperkuat lini tengahnya, sementara pemain asal Argentina tersebut tidak menyembunyikan keinginannya untuk meninggalkan Chelsea dan bergabung dengan klub raksasa Spanyol itu, menurut ESPN.

Jaringan tersebut mengatakan, "Real Madrid telah menjalin kontak dengan agen Enzo Fernández selama berbulan-bulan, karena ia dianggap sebagai salah satu target utama mereka untuk memperkuat lini tengah," sementara "pemain tersebut sangat ingin bergabung dengan Marc Cucurella di Real Madrid, dan keinginannya untuk meninggalkan Chelsea bukanlah rahasia."

Enzo memiliki kontrak jangka panjang dengan Chelsea hingga tahun 2032, namun nilai pasarnya mencapai 90 juta euro, atau 49 juta euro lebih rendah dari yang diminta klubnya untuk menyetujui transfernya, mengingat Chelsea telah membayar Benfica sebesar 121 juta euro pada tahun 2023, dan tidak ingin dengan mudah melepaskan salah satu pemain intinya, sementara klub London itu tetap tenang karena menganggap situasi masih terkendali, dan tidak akan menerima kepergiannya kecuali Real Madrid setuju untuk membayar jumlah yang ditentukan.

Alternatif

Surat kabar "Sport" Spanyol melaporkan bahwa Real Madrid memiliki opsi lain yang lebih terjangkau, di mana Rodri dan Matheus Fernandes dianggap sebagai alternatif yang cocok. Kontrak pemain Spanyol itu dengan Manchester City tinggal tersisa satu tahun, dengan nilai klausul pelepasan sebesar 50 juta euro, namun klub Inggris tersebut tidak ingin menjualnya dengan harga di bawah 70 juta euro. Sementara itu, pemain Portugal Matheus Fernandes terikat kontrak dengan West Ham hingga tahun 2030, dengan nilai pasar sebesar 50 juta euro, namun klubnya menilai nilainya lebih dari 92 juta euro mengingat minat beberapa klub terhadapnya.

Masalahnya terletak pada ketidakcocokan antara keinginan Chelsea dengan keinginan sang pemain yang ingin mengakhiri kariernya di London setelah musim ketiganya, sementara Real Madrid mempertimbangkan opsi-opsinya dengan cermat, di mana Enzo Fernández menjadi salah satu dari tiga opsi untuk memperkuat lini tengah, namun jumlah yang diminta mungkin akan mendorong klub Kerajaan itu untuk beralih ke Rodri atau Matheus Fernandes sebagai alternatif yang lebih murah dan lebih realistis di tengah kebijakan pengeluaran yang hati-hati yang diterapkan oleh Mourinho.

Minat Real Madrid untuk memperkuat lini tengahnya muncul setelah menyelesaikan empat transfer besar di bursa transfer musim panas, di mana mereka mendatangkan Marc Cucurella dari Chelsea untuk memperkuat sisi kiri, serta pemain Belanda Denzel Dumfries dari Inter Milan untuk memperkuat posisi bek kanan, ditambah pemain Portugal Bernardo Silva dari Manchester City dan pemain Prancis Ibrahima Konaté dari Liverpool,