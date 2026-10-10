Fulham, bersama pelatihnya Alvaro Arbeloa, terus terbenam di zona degradasi, setelah kekalahan menyakitkan dari tuan rumah Ipswich Town, dengan skor 1-2 pada Sabtu malam, dalam pekan keenam Liga Primer Inggris.

Ryan Sessegnon membawa Fulham unggul pada menit ke-55, tetapi Ipswich Town membalas dengan dua gol melalui Abdul Ouattara dan Dara O'Shea, pada menit ke-88 dan (90+2).

Poin Ipswich Town bertambah menjadi 9 di peringkat kesembilan, sementara Fulham tetap berada di dasar klasemen, hanya dengan dua poin.

"Surat kabar AS" menyebutkan bahwa Arbeloa nyaris meraih kemenangan pertamanya di Premier League, kemenangan yang layak didapat timnya selama tiga perempat pertandingan, tetapi disia-siakannya dalam beberapa saat.

Ouattara berhasil membalikkan keadaan untuk Ipswich dengan gol yang luar biasa, sebelum O'Shea menambah gol kedua, sehingga menghapus dampak gol indah yang dicetak Ryan Sessegnon.

AS melanjutkan, "Ini adalah tragedi besar bagi Arbeloa dan Fulham, yang masih tak mampu meraih kemenangan di Premier League, dan terus terbenam di zona degradasi."

Gol luar biasa yang dicetak Ryan Sessegnon dari luar kotak penalti mencerminkan keunggulan Fulham yang jelas atas Ipswich sepanjang sebagian besar laga. Ipswich Town baru bangkit pada menit-menit akhir, setelah merasa semuanya telah hilang, lalu mengurung para pemain pelatih Arbeloa di dalam separuh lapangan mereka sendiri.

Tekanan terus berlangsung dengan gencar, tetapi tanpa pengaturan, hingga Ouattara berhasil meruntuhkan tembok rapuh yang dibangun Arbeloa, sehingga menghapus semua yang telah ditampilkan Fulham dengan baik hingga saat itu, dalam sebuah pemandangan yang merangkum ketidakmampuan tim meraih kemenangan, bahkan ketika penampilannya lebih baik daripada lawannya.

Bassey, Iwobi, King, dan Boubacar menjadi tulang punggung yang digunakan Fulham untuk mengatur permainan dan menguasai Ipswich, yang dalam waktu lama sepanjang pertandingan tak mampu bersaing dengan tim London itu dalam penguasaan bola.

Berkat penempatan posisi yang lebih baik di dalam lapangan, kemampuannya mengisi ruang secara lebih efektif, serta pemahamannya yang sempurna tentang cara menyakiti lawannya, Fulham terus menyia-nyiakan peluang yang diciptakannya, hingga Sessegnon muncul tak lama setelah dimulainya babak kedua.

Tidak ada pemain yang menyia-nyiakan lebih banyak peluang daripada Gonzalo Garcia, yang merupakan satu-satunya pemain Spanyol yang tampil sebagai starter bersama Arbeloa hingga saat ini. Penyerang mantan Real Madrid itu masih mengalami kemandulan dalam mencetak gol, karena ia baru merayakan satu gol di Liga Primer Inggris, dan itu terjadi saat menghadapi Chelsea pada pekan pembuka.

Gonzalo menebus kekurangannya dalam hal efektivitas di depan gawang dengan kerja keras, pressing, dan pergerakan yang memungkinkan rekan-rekannya memanfaatkan ruang.



