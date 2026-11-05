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Conference League
team-logoTrabzonspor
Papara Park
team-logoFreiburg
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Trabzonspor vs. SC Freiburg hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming?

Trabzonspor vs Freiburg
Trabzonspor
Freiburg
Conference League

Trabzonspor menghadapi SC Freiburg di Conference League. Lantas, siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming hari ini?

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Trabzonspor vs. SC Freiburg: Waktu kick-off

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Conference League - Pekan 3
Papara Park

Pertandingan antara Trabzonspor dan SC Freiburg dimulai pada 5 November 2026 pukul 18.45.

Trabzonspor vs. SC Freiburg hari ini: Siapa yang menyiarkan langsung di TV dan streaming?

Pertandingan Conference League antara Trabzonspor dan SC Freiburg disiarkan langsung di Jerman. Pilihan tayangan TV dan streaming yang tersedia tercantum di bawah ini.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada Trabzonspor dan SC Freiburg?

Trabzonspor datang dengan catatan sempurna dalam lima pertandingan kompetitif terakhir: lima kemenangan, tanpa kekalahan. Terakhir, klub tersebut mengalahkan Gaziantep FK 2-0 di Süper Lig. Sebelumnya, Trabzonspor meraih kemenangan 3-4 yang mengesankan saat bertandang ke Rizespor serta menang 2-0 atas Heart of Midlothian di Conference League. Secara keseluruhan, Trabzonspor mencetak 13 gol dan hanya kebobolan 4 gol dalam periode tersebut, sebuah performa pertahanan yang memberi kepercayaan diri.

Freiburg mencatat dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Kemenangan terbarunya adalah hasil 1-2 di kandang Augsburg dalam ajang Bundesliga; sebelumnya, Freiburg menyingkirkan Wolfsburg 3-2 di ajang piala. Tiga kekalahan, masing-masing dari Bayern Munich (1-3), AS Monaco (0-3), dan Bayer Leverkusen (1-2), menunjukkan bahwa Freiburg masih kesulitan menghadapi lawan yang lebih kuat. Dalam lima pertandingan itu, Freiburg mencetak 8 gol dan kebobolan 11 gol.

TRS

TRS - Performa

KUP
M2-4
BJK
M2-0
HEA
M2-0
RIZ
M3-4
GAZ
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
SCF

SCF - Performa

B04
K2-1
ASM
K3-0
FCB
K1-3
WOB
M3-2
FCA
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Trabzonspor vs. SC Freiburg: Susunan pemain

Susunan Pemain Trabzonspor vs Freiburg

4-3-3
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS
Formasi
Freiburg crest
Freiburg
SCF
4-2-3-1
A. OnanaA. OnanaM. EskihellacM. EskihellacC. OzkacarC. OzkacarW. PinaW. PinaC. NwaiwuC. NwaiwuE. MuciE. MuciFabinhoFabinhoB. MendyB. MendyP. OnuachuP. OnuachuN. SavioloN. SavioloM. SalahM. SalahM. BackhausM. BackhausP. LienhartP. LienhartL. KueblerL. KueblerM. GinterM. GinterJ. MakengoJ. MakengoV. GrifoV. GrifoY. EngelhardtY. EngelhardtK. GotoK. GotoM. EggesteinM. EggesteinC. IrieC. IrieI. MatanovicI. Matanovic
Freiburg crest
Freiburg
SCF
4-3-3
Trabzonspor

Susunan Pemain Utama

Freiburg

Pemain Pengganti

Manajer

  • T. Reis
  • J. Schuster

Trabzonspor vs. SC Freiburg: Performa

TRS

TRS - Performa

KUP
M2-4
BJK
M2-0
HEA
M2-0
RIZ
M3-4
GAZ
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
SCF

SCF - Performa

B04
K2-1
ASM
K3-0
FCB
K1-3
WOB
M3-2
FCA
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Trabzonspor vs. SC Freiburg: Rekor pertemuan

Trabzonspor vs. SC Freiburg: Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
321031+27
S
M
M
2
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
M
M
3
LuganoLuganoLUG
220084+46
M
M
4
BrannBrannBRA
220062+46
M
M
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
M
M
6
MonacoMonacoASM
220051+46
M
M
7
TrabzonsporTrabzonsporTRS
320163+36
K
M
M
8
St.TruidenSt.TruidenSTT
220030+36
M
M
9
AjaxAjaxAJX
320142+26
S
M
K
10
FreiburgFreiburgSCF
320145-16
M
K
M
11
MjaellbyMjaellbyMJA
312031+25
S
S
M
12
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
211040+44
S
M
13
FC KoebenhavnFC KoebenhavnFCK
211052+34
S
M
14
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
M
S
15
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
311132+14
S
M
K
16
AtalantaAtalantaATA
31113304
S
K
M
17
BragaBragaBRA
311123-14
S
M
K
18
GentGentGNT
311112-14
S
K
M
19
ThunThunTHU
31022203
M
K
K
20
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
S
S
21
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
S
S
22
Riga FCRiga FCRIG
20202202
S
S
23
FK Crvena ZvezdaFK Crvena ZvezdaZVE
302145-12
S
S
K
24
AGFAGFAGF
302112-12
S
S
K
25
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
302126-42
S
K
S
26
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
S
K
27
JablonecJablonecJAB
201123-11
S
K
28
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
S
K
29
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
301213-21
S
K
S
30
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
S
K
31
GetafeGetafeGET
201136-31
K
S
32
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
301226-41
S
K
K
33
KuPSKuPSKUP
301226-41
S
K
K
34
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
301215-41
K
K
S
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
301215-41
S
K
K
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
K
K
Lolos ke 16 besar

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