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Conference League
team-logoTrabzonspor
Papara Park
team-logoFreiburg
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Trabzonspor vs SC Freiburg hari ini: Siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan live streaming?

Trabzonspor vs Freiburg
Trabzonspor
Freiburg
Conference League

Trabzonspor menghadapi SC Freiburg di Conference League. Namun, siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di TV dan melalui live streaming hari ini?

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Trabzonspor vs. SC Freiburg: Waktu kick-off

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Conference League - Pekan 3
Papara Park

Pertandingan antara Trabzonspor dan SC Freiburg dimulai pada 5 November 2026 pukul 18.45.

Trabzonspor vs. SC Freiburg hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Pertandingan Conference League antara Trabzonspor dan SC Freiburg disiarkan langsung di Jerman. Pilihan siaran TV dan streaming yang tersedia tercantum di bawah ini.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi di Trabzonspor dan SC Freiburg?

Trabzonspor datang dengan catatan sempurna dalam lima pertandingan kompetitif terakhir: lima kemenangan, tanpa kekalahan. Terakhir, klub tersebut mengalahkan Gaziantep FK 2-0 di Süper Lig. Sebelumnya, mereka meraih kemenangan tandang 4-3 yang mengesankan atas Rizespor serta menang 2-0 atas Heart of Midlothian di Conference League. Secara keseluruhan, Trabzonspor mencetak 13 gol dan hanya kebobolan 4 kali dalam periode tersebut, sebuah catatan pertahanan yang memberi kepercayaan diri.

Freiburg mencatat dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Kemenangan terbaru mereka adalah hasil 2-1 di kandang Augsburg dalam ajang Bundesliga; sebelumnya, Freiburg menyingkirkan Wolfsburg 3-2 di piala. Tiga kekalahan, masing-masing dari Bayern Munich (1-3), AS Monaco (0-3), dan Bayer Leverkusen (1-2), menunjukkan bahwa Freiburg masih kesulitan menghadapi lawan yang lebih kuat. Dalam lima pertandingan, Freiburg mencetak 8 gol dan kebobolan 11 kali.

TRS

TRS - Performa

KUP
M2-4
BJK
M2-0
HEA
M2-0
RIZ
M3-4
GAZ
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
SCF

SCF - Performa

B04
K2-1
ASM
K3-0
FCB
K1-3
WOB
M3-2
FCA
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Trabzonspor vs. SC Freiburg: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Trabzonspor vs Freiburg

Manajer

  • T. Reis

Trabzonspor vs. SC Freiburg: Performa

TRS

TRS - Performa

KUP
M2-4
BJK
M2-0
HEA
M2-0
RIZ
M3-4
GAZ
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
SCF

SCF - Performa

B04
K2-1
ASM
K3-0
FCB
K1-3
WOB
M3-2
FCA
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Trabzonspor vs. SC Freiburg: Rekor pertemuan

Trabzonspor vs. SC Freiburg: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
M
M
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
M
M
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
M
M
3
BrannBrannBRA
220062+46
M
M
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
M
M
6
MonacoMonacoASM
220051+46
M
M
7
St.TruidenSt.TruidenSTT
220030+36
M
M
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
M
M
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
211040+44
S
M
10
FC KoebenhavnFC KoebenhavnFCK
211052+34
S
M
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
M
S
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
S
M
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
M
K
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
M
K
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
K
M
16
BragaBragaBRA
210123-13
M
K
17
GentGentGNT
210112-13
K
M
18
FreiburgFreiburgSCF
210135-23
K
M
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
S
S
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
S
S
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
S
S
22
FK Crvena ZvezdaFK Crvena ZvezdaZVE
201145-11
S
K
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
S
K
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
S
K
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
K
S
26
AGFAGFAGF
201112-11
S
K
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
S
K
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
K
S
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
S
K
30
GetafeGetafeGET
201136-31
K
S
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
K
S
32
ThunThunTHU
200202-20
K
K
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
K
K
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
K
K
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
K
K
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
K
K
Lolos ke 16 besar

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