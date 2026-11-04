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Trabzonspor vs. SC Freiburg: Waktu kick-off

Conference League - Pekan 3 5 Nov 2026 - 12.45 Papara Park

Pertandingan antara Trabzonspor dan SC Freiburg dimulai pada 5 November 2026 pukul 18.45.

Trabzonspor vs. SC Freiburg hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Pertandingan Conference League antara Trabzonspor dan SC Freiburg disiarkan langsung di Jerman. Pilihan siaran TV dan streaming yang tersedia tercantum di bawah ini.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi di Trabzonspor dan SC Freiburg?

Trabzonspor datang dengan catatan sempurna dalam lima pertandingan kompetitif terakhir: lima kemenangan, tanpa kekalahan. Terakhir, klub tersebut mengalahkan Gaziantep FK 2-0 di Süper Lig. Sebelumnya, mereka meraih kemenangan tandang 4-3 yang mengesankan atas Rizespor serta menang 2-0 atas Heart of Midlothian di Conference League. Secara keseluruhan, Trabzonspor mencetak 13 gol dan hanya kebobolan 4 kali dalam periode tersebut, sebuah catatan pertahanan yang memberi kepercayaan diri.

Freiburg mencatat dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Kemenangan terbaru mereka adalah hasil 2-1 di kandang Augsburg dalam ajang Bundesliga; sebelumnya, Freiburg menyingkirkan Wolfsburg 3-2 di piala. Tiga kekalahan, masing-masing dari Bayern Munich (1-3), AS Monaco (0-3), dan Bayer Leverkusen (1-2), menunjukkan bahwa Freiburg masih kesulitan menghadapi lawan yang lebih kuat. Dalam lima pertandingan, Freiburg mencetak 8 gol dan kebobolan 11 kali.

Trabzonspor vs. SC Freiburg: Susunan pemain

Trabzonspor vs. SC Freiburg: Performa

Trabzonspor vs. SC Freiburg: Rekor pertemuan

Trabzonspor vs. SC Freiburg: Klasemen