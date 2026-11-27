Bagikan Ikuti GOAL di Google

Lewat pernyataan yang memanaskan bursa transfer musim dingin bahkan sebelum dibuka, legenda Italia peraih Ballon d'Or, Fabio Cannavaro, mengungkap rahasia besar terkait masa depan bek asal Belanda sekaligus bintang Liverpool, Virgil van Dijk, yang menjadi perbincangan media di seluruh dunia dalam beberapa hari terakhir.

Iklan

Cannavaro, salah satu bek terhebat dalam sejarah sepak bola, tidak ragu mengungkap percakapan pribadinya dengan Van Dijk. Percakapan itu bisa sepenuhnya mengubah arah karier sang bintang Belanda pada tahap berikutnya.

Cannavaro berbicara dengan lugas dalam wawancara dengan harian Italia, La Gazzetta dello Sport: “Virgil van Dijk mengatakan kepada saya bahwa dia ingin bermain di Serie A suatu hari nanti. Karena itu, saya memperkirakan dia akan bergabung dengan Milan.”

Ucapan Cannavaro tersebut sudah cukup untuk memicu berbagai spekulasi, terutama di tengah laporan yang memastikan bahwa Van Dijk, yang kini berusia 35 tahun, akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim setelah kontraknya bersama klub tersebut berakhir.

Sementara itu, situs Turki 61saat mengklaim bahwa Trabzonspor telah mengajukan tawaran untuk merekrut bek senior asal Belanda itu. Langkah ini merupakan upaya klub untuk melanjutkan kebijakan transfer bombastis yang membuat mereka menjadi sorotan media dunia belakangan ini.

Iklan Iklan

Situs tersebut menyebutkan bahwa klub Turki yang membuat heboh dengan mendatangkan Mohamed Salah dan Fabinho itu berupaya memanfaatkan hubungan dekat kedua bintang tersebut dengan Van Dijk untuk menambah satu lagi bintang dunia ke dalam skuad mereka, sebuah langkah yang bisa mengubah wajah tim secara total.

Topik Terkait

Namun, misi Trabzonspor sama sekali tidak akan mudah. Mereka harus menghadapi pesaing berat dari Italia, yakni raksasa Milan, yang dikabarkan sangat tertarik pada bek asal Belanda tersebut dan melihatnya sebagai solusi ideal untuk memperkuat lini belakang dengan pengalaman besar serta karakter kepemimpinan.

Di tengah rumor transfer yang terus mendominasi pemberitaan, pernyataan Cannavaro menyedot perhatian besar karena datang dari sosok yang mengenal Van Dijk dengan baik. Ia juga memahami betul arti bermain di Serie A, kompetisi yang pernah menjadi liga terkuat di dunia bagi para bek.

Iklan

Pernyataan Cannavaro kembali mengangkat rumor kepindahan sang bintang Belanda ke permukaan, dan membuat semua mata tertuju pada keputusan Van Dijk. Ia harus memilih di antara tawaran besar dari Turki dan Italia, dan mungkin juga dari klub-klub lain yang belum muncul ke permukaan.

Saat ini, ketertarikan Trabzonspor terhadap Van Dijk masih dalam tahap pembahasan, dan klub belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait transfer tersebut. Meski begitu, semua indikasi menunjukkan bahwa klub Turki itu sangat serius dalam upayanya mendatangkan sang bintang Belanda.

Iklan

Akankah Van Dijk memilih mewujudkan mimpinya bermain di Serie A dan bergabung dengan Milan, seperti yang diperkirakan Cannavaro? Atau justru ia akan mengejutkan semua orang dengan menerima tawaran Trabzonspor untuk bermain bersama dua sahabatnya, Salah dan Fabinho, dalam salah satu proyek sepak bola paling unik sekaligus paling kuat dalam beberapa tahun terakhir?

Hari-hari mendatang akan mengungkap segalanya. Namun, yang pasti, nama Van Dijk akan tetap menjadi yang paling banyak diperbincangkan di bursa transfer, dan pernyataan Cannavaro telah membuka babak perdebatan baru yang tidak akan mudah berakhir sebelum sang bintang Belanda mengambil keputusan akhirnya.