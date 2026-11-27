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Roberto De Zerbi memastikan Savio akan absen dalam pertandingan Tottenham selama periode liburan dan bisa menepi hingga 80 hari akibat cedera hamstring. Pemain sayap asal Brasil itu kembali mengalami cedera yang sama kurang dari setengah jam setelah kembali bermain dalam kemenangan 2-0 atas Ipswich. Tottenham pun kehilangan salah satu rekrutan termahal mereka pada musim panas di tengah periode terpadat musim ini.

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De Zerbi beri kabar buruk soal Savio

Savio masuk dari bangku cadangan pada menit ke-64 dalam kemenangan atas Ipswich Sabtu lalu, tetapi harus ditarik keluar saat pertandingan menyisakan dua menit karena cedera yang sebelumnya membuatnya absen dalam empat laga liga kambuh.

Dalam konferensi pers menjelang lawatan ke Sunderland pada Minggu, De Zerbi ditanya apakah sang pemain sayap akan absen hingga akhir tahun. Ia menjawab: “Ya, saya rasa begitu. Sayangnya, ini situasi yang sulit diterima. Dia pemain baru dan mengalami cedera-cedera baru ini. Namun, inilah sepakbola. Jika Anda melihat klub-klub Eropa lainnya, mereka semua juga mengalami cedera seperti ini.”

‘Dia akan sangat penting bagi kami’

Menurut BBC Sport, kemenangan atas Ipswich merupakan penampilan pertama Savio dalam enam minggu. Kekhawatiran bahwa ia harus menepi selama berminggu-minggu sudah muncul setelah ia meninggalkan lapangan dengan raut wajah yang jelas menunjukkan kesedihan. De Zerbi kini mengakui bahwa ia belum bisa menentukan kapan Savio akan kembali.

“Sekarang dia membutuhkan waktu. Dia harus bekerja keras bersama staf medis,” tambah pelatih asal Italia itu. “Lalu, apakah dalam 50 hari, 60 hari, atau 80 hari, saya tidak tahu. Ketika dia kembali, dia akan sangat penting bagi kami pada tahap akhir musim ini.”

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Awal karier yang membuat frustrasi di Tottenham

Pemain berusia 22 tahun itu menjalani awal karier yang membuat frustrasi di London utara sejak bergabung dari Manchester City pada musim panas melalui kesepakatan yang nilainya bisa mencapai £85 juta. Ia baru tampil dalam lima dari 11 pertandingan Tottenham di Liga Primer dan masih menunggu gol atau assist pertamanya di liga.

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Savio memang mencetak satu gol dan satu assist pada laga debutnya saat Tottenham menang 5-1 atas Charlton di Piala Carabao pada Agustus. Absennya Savio menambah daftar cedera yang sudah mencakup Mathys Tel, Mykhailo Mudryk, Xavi Simons, dan Wilson Odobert, sementara Lucas Bergvall diragukan tampil karena sakit.

Tottenham hadapi jadwal padat pada Desember

Tottenham, yang berada di posisi ke-10 setelah meraih empat kemenangan dalam lima pertandingan terakhir, akan bertandang ke markas Sunderland yang menempati posisi ke-18 di Stadium of Light. Setelah itu, mereka menjamu Fulham pada 3 Desember sebelum menyambut juara bertahan Arsenal untuk derbi London utara tiga hari kemudian.