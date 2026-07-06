Tottenham lolos dari bencana dan memanaskan bursa transfer dengan 250 juta euro

Hanya beberapa minggu yang lalu, Tottenham Hotspur sedang mengalami salah satu masa tersulit dalam sejarah modernnya, setelah harus berjuang keras untuk bertahan di Liga Primer Inggris hingga putaran terakhir musim ini. Namun kini, klub asal London ini telah berubah menjadi bintang utama di bursa transfer musim panas, setelah membuka dompetnya lebar-lebar dan menghabiskan lebih dari 250 juta euro dalam upaya membangun tim baru yang kompetitif di bawah asuhan pelatih Roberto De Zerbi.

Di saat gelembung finansial Liga Primer Inggris masih mendominasi bursa transfer, kali ini dana tersebut tampaknya berputar di dalam Inggris sendiri. Tottenham berada di urutan teratas klub-klub dengan pengeluaran terbesar selama minggu-minggu awal bursa transfer, setelah menyelesaikan enam kesepakatan dalam waktu sedikit lebih dari satu bulan.

Transaksi paling menonjol adalah perekrutan pemain Italia Sandro Tonali dari Newcastle United dengan nilai sekitar 100 juta poundsterling, sehingga total investasi klub musim panas ini melampaui 250 juta euro, dalam upaya untuk mengatasi dampak musim yang bencana, yang diwarnai cedera berulang pada sejumlah bintang utama tim, seperti James Maddison, Cristian Romero, dan Dejan Koloszewski, serta penurunan performa yang signifikan.

Tottenham baru lolos dari degradasi ke Divisi Satu "Championship" pada putaran terakhir, setelah meraih kemenangan sulit atas Everton dengan skor 1-0, dan langsung memulai proyek rekonstruksi, menurut laporan surat kabar Spanyol "Marca".

Tonali... Transfer yang Memimpin Proyek

Dengan merekrut Sandro Tonali, Tottenham berhasil mendatangkan salah satu gelandang terbaik di Liga Primer Inggris.

Pemain internasional Italia tersebut sempat pindah ke Newcastle pada tahun 2023 dalam kesepakatan besar, sebelum dijatuhi sanksi skorsing selama sepuluh bulan akibat kasus terkait taruhan olahraga.

Namun begitu kembali, ia segera merebut kembali posisinya dalam skuad Eddie Howe dan menjadi pemain yang tak tergantikan, membentuk duet yang luar biasa di lini tengah bersama pemain Brasil Bruno Guimarães.

Laporan-laporan dari Inggris menunjukkan bahwa kedatangan Roberto De Zerbi menjadi faktor penentu yang meyakinkan Tonali untuk mencoba pengalaman baru bersama Tottenham, meskipun Newcastle telah mencapai posisi yang mapan baik secara finansial maupun olahraga dalam beberapa musim terakhir.

Matheus Fernandes... Bakat yang Menghabiskan Biaya Besar

Tottenham juga menghadirkan kejutan lain dengan merekrut gelandang asal Portugal, Matheus Fernandes.

Dari segi teknis, transfer ini tampak masuk akal mengingat lini tengah tim membutuhkan lebih banyak kreativitas, terutama dengan adanya nama-nama seperti Pape Matar Sarr, Rodrigo Bentancur, dan Conor Gallagher.

Namun, kontroversi muncul terkait nilai transfernya, setelah klub membayar sekitar 99 juta euro untuk mendapatkan jasa pemain yang sebelumnya membela West Ham—yang terdegradasi ke Divisi Satu musim ini—sebuah angka yang oleh banyak pihak dianggap melebihi nilai pasar sang pemain.

Fernandes sebelumnya telah menarik perhatian selama musimnya bersama Southampton, sebelum terus mengembangkan kemampuannya bersama West Ham, di mana kemampuan defensifnya terlihat jelas, dengan rata-rata 3,1 intervensi per pertandingan.

Van Heek... Romero Baru di Lini Belakang?

Meskipun tidak mendapat sorotan media sebesar yang menyertai transfer Tonali, perekrutan bek asal Belanda Jan-Paul van Heek, yang didatangkan dari Brighton dengan nilai 60 juta euro, merupakan penambahan yang signifikan bagi lini pertahanan.

Perekrutan ini terjadi di tengah ketidakpastian seputar masa depan Micky van de Ven dan Christian “Kote” Romero, sehingga memberikan De Zerbi seorang bek yang memiliki kemampuan kepemimpinan dan kepribadian yang kuat di lapangan.

Van Heekey mencatatkan musim yang gemilang di Liga Inggris, di mana ia menempati peringkat kesepuluh dalam jumlah intersepsi dengan 47 kali, serta peringkat kesembilan dalam jumlah blok dengan 28 kali.

Jan-Paul van Heeky juga masuk dalam jajaran bek terbaik dalam duel udara, angka-angka yang mencerminkan seberapa besar pengaruhnya di lini pertahanan, selain memiliki kemampuan teknis yang mirip dengan Romero.

Penambahan kekuatan gratis dengan pengalaman yang mumpuni

Meskipun mengeluarkan dana besar, Tottenham tidak melupakan untuk memanfaatkan pasar transfer bebas.Klub ini berhasil merekrut bek asal Argentina, Marcos Senesi, setelah kontraknya dengan Bournemouth berakhir. Senesi sebelumnya merupakan salah satu pilar utama dan kapten tim di bawah asuhan Andoni Iraola, serta pernah membela tim nasional Argentina di bawah asuhan Lionel Scaloni.

Tottenham juga memperkuat sayap kiri dengan mendatangkan Andy Robertson melalui transfer bebas setelah kariernya di Liverpool berakhir, serta merekrut kiper asal Slovakia, Martin Dubravka, secara gratis setelah kontraknya dengan Burnley berakhir, sebagai persiapan untuk menempatkan Antonin Kinski sebagai kiper utama seiring dengan kemungkinan kepergian Guillermo Vicario.

Meskipun transfer Jan Paul van Hekke menghabiskan sekitar 60 juta euro, Tottenham menutupi sebagian besar pengeluaran tersebut dengan menjual bek Kroasia Luka Vusković ke Brighton dengan nilai yang hampir sama.

Tottenham sebelumnya merekrut Vusković pada musim panas lalu dengan biaya hanya 11 juta euro, sebelum ia menjalani masa peminjaman di Hamburg tanpa pernah tampil dalam satu pertandingan pun bersama tim utama.

Hanya dalam waktu satu tahun, nilai pasarnya melonjak drastis, sehingga klub meraih keuntungan besar yang membantunya mematuhi aturan Financial Fair Play di Liga Primer Inggris.

Tottenham juga terus memangkas pengeluaran tim dengan menjual bek Radu Dragusin, yang perannya telah berkurang drastis, dan kini hampir pindah ke Fiorentina dengan nilai transfer sedikit di atas 20 juta euro.

Setelah musim yang nyaris berakhir dengan bencana bersejarah, tampaknya Tottenham telah memutuskan untuk merespons dengan cara yang sama sekali berbeda. Alih-alih hanya puas lolos dari degradasi, klub ini meluncurkan proyek ambisius di bawah kepemimpinan Roberto De Zerbi, didukung oleh investasi besar-besaran yang berpotensi mengubah wajah tim dan menjadikannya salah satu pesaing terkuat di Inggris dalam beberapa tahun mendatang.