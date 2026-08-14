Tottenham Lakukan Negosiasi Tingkat Lanjut dengan Bintang Liverpool

Tottenham memasuki tahap negosiasi lanjutan untuk mendatangkan pemain sayap Liverpool asal Belanda, Cody Gakpo, di tengah keinginan klub London tersebut untuk memperkuat lini serang mereka sebelum musim baru dimulai.

Jurnalis Jerman dari jaringan "Sky Sport", Florian Plettenberg, mengatakan pada hari Jumat ini bahwa Tottenham tengah melakukan pembicaraan konkret dengan Gakpo, serta telah menjalin kontak dengan Liverpool terkait kemungkinan menuntaskan transfer tersebut. Sumber-sumber dekat pemain menegaskan belum adanya kesepakatan apa pun hingga saat ini, meski kepindahan ke Spurs merupakan opsi yang serius bagi pemain internasional Belanda tersebut.

Baca juga

Bek Mesir mendarat di Liga Italia

UEFA bertekad menggulingkan Infantino, dua kandidat Arab bersaing untuk kursi kepresidenan FIFA

Ketertarikan Tottenham pada Gakpo muncul di tengah upaya pelatih Roberto De Zerbi untuk memperkuat opsi serangannya, sementara laporan media menyebutkan bahwa Liverpool masih lebih memilih untuk mempertahankan pemain tersebut dan tidak akan mempertimbangkan kepergiannya dengan mudah sebelum mengamankan pengganti yang sesuai di lini serang.

Gakpo bergabung dengan Liverpool pada Januari 2023 dari klub Belanda, Eindhoven, dan dalam beberapa musim terakhir menjadi elemen penting dalam tim. Kontraknya saat ini dengan Liverpool berlaku hingga 2030, setelah diperpanjang pada Agustus 2025.

Penyerang Belanda itu tampil menawan bersama tim nasional negaranya di Piala Dunia 2026, dengan mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan, sebelum akhirnya tersingkir dari turnamen di tangan Maroko melalui adu penalti pada babak 16 besar.



